ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал»Драма на «Этихаде». Гол Стоунза удержал чемпионов Премьер-лиги на вершине таблицы
    Все новости спорта

    Артига: «Химки» навязали «Оренбургу» хорошую борьбу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Химки Оренбург
    Наставник «Химок» Франк Артига отреагировал на ничью в матче 9-го тура РПЛ с «Оренбургом». Поединок завершился вничью 0:0.

    Франк Артига
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франк Артига

    Подмосковный клуб играл вдесятером с 24-й минуты после удаления защитника Седрика Гогуа.

    «Я бы хотел, чтобы этот день прошёл без происшествий, но, увы, вышло иначе. После красной карточки игра складывалась для нас очень сложно, однако команда навязала "Оренбургу" хорошую борьбу. Мы играли компактно и организованно, поэтому ничья — важный результат.

    Впрочем, если бы меня спросили о ничьей до игры, я бы сказал, что такой исход меня не устроит. Но из-за удаления матч выдался трудным, поэтому я рад заработанному очку. Надеюсь, оно поменяет атмосферу в команде и дальше будет лучше. В обычный день мы выиграли бы такой матч», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обе команды не будут отсиживаться в обороне
  • «Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Металлург» продолжит терять очки?
  • «Металлург» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • СКА продолжит побеждать?
  • СКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €3 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.37
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Металлург — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Партизан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аталанта — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боавишта — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сибирь — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Кубань Холдинг — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры