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    В «Баварии» рассказал о переговорах с Мюллером и Нойером

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    Спортивный директор «Баварии» Кристо Фройнд высказался о будущем голкипера Мануэля Нойера и Томаса Мюллера.

    Томас Мюллер — полузащитник «Баварии»
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    Томас Мюллер — полузащитник «Баварии»

    «Нет смысла много говорить о Ману и Томасе. Мы ведём с ними плодотворные переговоры. На текущий момент они находятся в действительно хорошей форме.

    Ману и Томас хорошо начали сезон, здорово, что они с командой. В ближайшие недели и месяцы мы спокойно обсудим с ними, какие у них планы и как они видят свою роль в клубе. "Бавария" знает, что эти футболисты есть у нас, а они знают, что у них есть Бавария», — приводит слова Фройнда Sport Bild.

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    • Действующие контракты Мюллера и Нойера заканчиваются летом 2025-го года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 6 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

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