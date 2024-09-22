В «Баварии» рассказал о переговорах с Мюллером и Нойером

Спортивный директорвысказался о будущем голкипера

«Нет смысла много говорить о Ману и Томасе. Мы ведём с ними плодотворные переговоры. На текущий момент они находятся в действительно хорошей форме.

Ману и Томас хорошо начали сезон, здорово, что они с командой. В ближайшие недели и месяцы мы спокойно обсудим с ними, какие у них планы и как они видят свою роль в клубе. "Бавария" знает, что эти футболисты есть у нас, а они знают, что у них есть Бавария», — приводит слова Фройнда Sport Bild.

Действующие контракты Мюллера и Нойера заканчиваются летом 2025-го года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 6 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.