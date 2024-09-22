Флик: Мы должны смириться с травмой тер Стегена

Главный тренер «Барселоны»сожалеет о травме первого номера команды, но считает, что команда должна справиться без него.

«Мы должны смириться с травмой тер Стегена, хотя это будет непросто. Берналь тоже получил серьёзную травму несколько недель назад, а теперь и Марк… У нас ещё достаточно игроков, но нам нужно хорошо заботиться о них, и мы это сделаем.

Клуб уже думает о подписании замены тер Стегену? Я не хочу об этом говорить. Марк очень важен для нас, и я не хочу говорить о его замене, тем более после такого», — цитирует Флика AS.

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Немецкий голкипер получил травму в игре против «Вильярреала» (5:1) и покинул поле на носилках в первой половине матча. Его примерный срок восстановления составляет 8 месяцев.