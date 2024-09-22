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    Флик: Мы должны смириться с травмой тер Стегена

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сожалеет о травме первого номера команды Марк-Андре тер Стегена, но считает, что команда должна справиться без него.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Мы должны смириться с травмой тер Стегена, хотя это будет непросто. Берналь тоже получил серьёзную травму несколько недель назад, а теперь и Марк… У нас ещё достаточно игроков, но нам нужно хорошо заботиться о них, и мы это сделаем.

    Клуб уже думает о подписании замены тер Стегену? Я не хочу об этом говорить. Марк очень важен для нас, и я не хочу говорить о его замене, тем более после такого», — цитирует Флика AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Немецкий голкипер получил травму в игре против «Вильярреала» (5:1) и покинул поле на носилках в первой половине матча. Его примерный срок восстановления составляет 8 месяцев.

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