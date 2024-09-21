Заур Тедеев: Мало кому удается забить «Краснодару» два мяча

Наставник «Акрона»остался доволен, что его команде удалось дважды поразить ворота «Краснодара» и считает, что этот матч очень полезен для становления тольяттинцев.

«Уверен, "Краснодар" будет бороться за чемпионство, у них хорошие футболисты, хорошая команда. Они сегодня во многих эпизодах были успешнее нас в эпизодах один в один.

В этих единоборствах особенно нападающие соперника показывали преимущество, в простейших эпизодах нас продавливали. Силовой способности оказалось больше у футболистов атаки "Краснодара". Это первое, что бросилось в глаза.

Мы могли вернуться в игру, но пропустили третий гол, и это была ключевая ситуация, которая сбила нас с толку в плане психологии. Этот мяч был слишком простой. И все четыре мяча, кроме "стандарта" были простые. Мы допускали ошибки, которые непростительны. В РПЛ такие ошибки не прощают.

Но в целом мы выглядели неплохо, редко кто "Краснодару" может забить два мяча. Для становления команды надо как можно больше позитива», — сказал Тедеев «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В 9-м туре РПЛ «Акрон» уступил на своем поле «Краснодару» со счетом 2:5.