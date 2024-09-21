«Акрон» — «Краснодар»: счет матча 2:5, обзор голов

В 1-м тайме «быки» забили 2 безответных гола. Сначала нападающий команды Джон Кордоба открыл счет на 27-й минуте. Спустя всего 2 минуты полузащитник Эдуард Сперцян удвоил преимущество — 2:0.
Во 2-м отрезке «Акрон» сократил отставание. На 54-й минуте Стефан Лончар забил гол с передачи Артема Дзюбы.
После этого «Краснодар» ответил 2 голами. Вновь отличились Сперцян и Кордоба, забив свои голы на 59-й и 76-й минутах соответственно.
На 86-й минуте «Акрону» удалось забил 2-й гол, отличился нападающий команды Владимир Хубулов.
Уже на 89-й минуте полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов установил окончательный счет — 5:2 в пользу «быков».
После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе. «Акрон» — на 11-й позиции (8).