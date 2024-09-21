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    Дубли Кордобы и Сперцяна обеспечили «Краснодару» победу над «Акроном»

    «Акрон» — «Краснодар»: счет матча 2:5, обзор голов

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    «Краснодар» разгромил «Акрон» (5:2) в матче 9-го тура российской Премьер-лиги.

    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»
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    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»

    В 1-м тайме «быки» забили 2 безответных гола. Сначала нападающий команды Джон Кордоба открыл счет на 27-й минуте. Спустя всего 2 минуты полузащитник Эдуард Сперцян удвоил преимущество — 2:0.

    Во 2-м отрезке «Акрон» сократил отставание. На 54-й минуте Стефан Лончар забил гол с передачи Артема Дзюбы.

    После этого «Краснодар» ответил 2 голами. Вновь отличились Сперцян и Кордоба, забив свои голы на 59-й и 76-й минутах соответственно.

    На 86-й минуте «Акрону» удалось забил 2-й гол, отличился нападающий команды Владимир Хубулов.

    Уже на 89-й минуте полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов установил окончательный счет — 5:2 в пользу «быков».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Акрон — Краснодар 2:5
    Голы: 0:1 Джон Кордоба (27'), 0:2 Эдуард Сперцян (29'), 1:2 Loncar S. (54'), 1:3 Эдуард Сперцян (59'), 1:4 Джон Кордоба (76'), 2:4 Владимир Хубулов (86'), 2:5 Никита Кривцов (89') Акрон: Александр Васютин, Пауло Витор, Роберто Фернандес, Максим Кузьмин, Кирилл Данилин, Солтмурад Бакаев, Константин Савичев, Артём Дзюба, Escoval R., Loncar S., Djurasovic A. Краснодар: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Витор Тормена, Сергей Петров, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Кевин Ленини, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба, Joao Batxi Предупреждения: Djurasovic A. (22'), Максим Кузьмин (37'), Виктор Са (42')

    После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе. «Акрон» — на 11-й позиции (8).

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