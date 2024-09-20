Мотта: Мои ребята никогда не ныряют, они всегда стараются устоять

Главный тренервысказал свое мнение о симуляциях и фолах в футболе.

«Я могу говорить только о своих игроках. Конечно, мои ребята выходят на поле не для того, чтобы фолить. Я могу это гарантировать. Они всегда хотят играть в футбол. Еще одна важная вещь: мои ребята никогда не ныряют, они всегда стараются устоять, играть в футбол и уважать игру.

Я говорю о своих игроках, о других ничего сказать не могу. Если вы зададите мне общий вопрос, не упоминая никого конкретно, я всегда выступаю в защиту игры. Это означает, что опасные фолы недопустимы.

Некоторое время назад они случались, но сейчас есть ВАР, и проблема исправлена. Можно поговорить о затягивании времени, с этой проблемой необходимо разобраться.

Симуляции — это другое. Мы пришли от одной крайности к другой. От фолов, которые недопустимы в футболе, до нырков при любом минимальном контакте, которые становятся слишком театральными и не идут на пользу игре. Мы все работаем над тем, чтобы уважать игру и делать так, чтобы болельщики получали удовольствие от футбола», — сказал Мотта Football Italia.

После 4-х туров в Серии А «Ювентус» занимает 4-е место в таблице с 8-ю очками в активе. В следующем матче «старая синьора» сыграет против «Наполи» завтра, 21-го сентября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.