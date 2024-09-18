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    Серия А. «Удинезе» — новый лидер чемпионата Италии

    Итоги 4-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Парма» — «Удинезе»
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    «Парма» — «Удинезе»
    В итальянской Серии А — новый лидер, турнирную таблицу возглавило «Удинезе». «Интер» и «Ювентус» потеряли очки и несколько позиций в чемпионате. Экс-чемпион «Наполи» вернулся в чемпионскую гонку.

    Изменения в турнирной таблице

    Новый лидер чемпионата Италии «Удинезе» поднялся с 4 на 1 место. Вверх по турнирной таблице взобрался «Наполи», ранее неаполитанцы занимал шестую строчку, теперь вторую.

    По две позиции потеряли «Интер» и «Ювентус», которые расположились на 3 и 4 местах соответственно.

    Со знаком плюс минувший тур прошёл для следующих команд: «Лацио» (с 8 на 6), «Аталанта» (с 12 н 9), «Милан» (с 14 на 10), «Рома» (с 17 на 16), «Болонья» (с 18 на 17), «Комо» (с 20 на 18).

    Календарь и таблица Серии А

    Вниз по турнирной таблице скатились 8 клубов: «Торино» (с 3 на 5), «Верона» (с 5 на 8), «Эмполи» (с 7 на 8), «Дженоа» (с 10 на 11), «Парма» (с 9 на 12), «Фиорентина» (с 11 на 14), «Кальяри» (с 16 на 19) и «Венеция» (с 19 на 20).

    Новый лидер

    Турнирная таблица итальянской Серии А постепенно обретает вид. К 4-му туру можно обратить на плотность: первую и шестую команды чемпионата разделяют всего 3 очка.

    Три победы в четырех матчах одержал «Удинезе». Клуб вышел в единоличные лидеры итальянского первенства после того, как одержали победу над «Пармой» (3:2).

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    • Дублем в составе «Удинезе» отметился Флориан Товен, ещё один мяч в сетку ворот соперника отправил Лоренцо Лукка.

    Второе место в чемпионате Италии занимает «Наполи». Неаполитанский клуб в рамках 4-го тура переиграл «Кальяри» (4:0). За «адзурри» голы на любой вкус забивали Джованни Ди Лоренцо, Хвича Кварацхелия, Ромелу Лукаку и Алессандро Буонджорно, в итоге «Наполи» набрал 9 очков.

    Осечка чемпиона и топ-4

    Действующий чемпион Италии «Интер» не смог выиграть в 4 туре Серии А. «Нерадзурри» сыграли вничью с ФК «Монца» (1:1).

    Миланскому клубу удалось уйти от проигрыша, благодаря голу Дензелу Думфрису на 88-й минуте встречи.

    «Монца» — «Интер»
    globallookpress.com

    После 4 туров «Интер» занимает 3 место в итальянском первенстве. Миланский коллектив набрал 8 очков. Столько же баллов набрал и «Ювентус», который в минувшем туре разошёлся
    миром с «Эмполи» (0:0).

    Тур № 5

    Матчи следующего тура пройдут с 20 по 23 сентября.

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    Центральный матч 5 игрового дня состоится в субботу, 21 сентября, в очном поединке между собой сойдутся клубы топ-4 Серии А: «Ювентус» примет «Наполи».

    Прогнозы и ставки на Серию А

    В воскресенье, 22 сентября лидер итальянского первенства «Удинезе» отправится в гости к «Роме». В этот же день состоится миланское дерби, «Интер» сыграет против «Милана».

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