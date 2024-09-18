Серия А. «Удинезе» — новый лидер чемпионата Италии

В итальянской Серии А — новый лидер, турнирную таблицу возглавило «Удинезе». «Интер» и «Ювентус» потеряли очки и несколько позиций в чемпионате. Экс-чемпион «Наполи» вернулся в чемпионскую гонку.

Изменения в турнирной таблице

Новый лидер чемпионата Италии «Удинезе» поднялся с 4 на 1 место. Вверх по турнирной таблице взобрался «Наполи», ранее неаполитанцы занимал шестую строчку, теперь вторую.

По две позиции потеряли «Интер» и «Ювентус», которые расположились на 3 и 4 местах соответственно.

Со знаком плюс минувший тур прошёл для следующих команд: «Лацио» (с 8 на 6), «Аталанта» (с 12 н 9), «Милан» (с 14 на 10), «Рома» (с 17 на 16), «Болонья» (с 18 на 17), «Комо» (с 20 на 18).

Календарь и таблица Серии А

Вниз по турнирной таблице скатились 8 клубов: «Торино» (с 3 на 5), «Верона» (с 5 на 8), «Эмполи» (с 7 на 8), «Дженоа» (с 10 на 11), «Парма» (с 9 на 12), «Фиорентина» (с 11 на 14), «Кальяри» (с 16 на 19) и «Венеция» (с 19 на 20).

Новый лидер

Турнирная таблица итальянской Серии А постепенно обретает вид. К 4-му туру можно обратить на плотность: первую и шестую команды чемпионата разделяют всего 3 очка.

Три победы в четырех матчах одержал «Удинезе». Клуб вышел в единоличные лидеры итальянского первенства после того, как одержали победу над «Пармой» (3:2).

Дублем в составе «Удинезе» отметился Флориан Товен, ещё один мяч в сетку ворот соперника отправил Лоренцо Лукка.

Второе место в чемпионате Италии занимает «Наполи». Неаполитанский клуб в рамках 4-го тура переиграл «Кальяри» (4:0). За «адзурри» голы на любой вкус забивали Джованни Ди Лоренцо, Хвича Кварацхелия, Ромелу Лукаку и Алессандро Буонджорно, в итоге «Наполи» набрал 9 очков.

Осечка чемпиона и топ-4

Действующий чемпион Италии «Интер» не смог выиграть в 4 туре Серии А. «Нерадзурри» сыграли вничью с ФК «Монца» (1:1).

Миланскому клубу удалось уйти от проигрыша, благодаря голу Дензелу Думфрису на 88-й минуте встречи.

«Монца» — «Интер» globallookpress.com

После 4 туров «Интер» занимает 3 место в итальянском первенстве. Миланский коллектив набрал 8 очков. Столько же баллов набрал и «Ювентус», который в минувшем туре разошёлся

миром с «Эмполи» (0:0).

Тур № 5

Матчи следующего тура пройдут с 20 по 23 сентября.

Центральный матч 5 игрового дня состоится в субботу, 21 сентября, в очном поединке между собой сойдутся клубы топ-4 Серии А: «Ювентус» примет «Наполи».

Прогнозы и ставки на Серию А

В воскресенье, 22 сентября лидер итальянского первенства «Удинезе» отправится в гости к «Роме». В этот же день состоится миланское дерби, «Интер» сыграет против «Милана».