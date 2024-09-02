Серия А. «Интер» сместил с первой строчки «Ювентус»

«Ювентус» лишился единоличного лидерства в итальянской Серии А. Туринский клуб в турнирной таблице догнали «Интер», «Торино» и «Удинезе». Продолжают терять очки «Милан» и «Рома», «Лечче» одержал первую победу в сезоне.

Изменения в турнирной таблице

На первое место в итальянском чемпионате поднялся «Интер», который обошёл в турнирной таблице «Ювентус».

На две ступеньки вверх поднялось «Удинезе», занимающее 4 строчку в Серии А. Улучшили положение «Верона» (с 10 на 5), «Наполи» (с 11 на 6), «Лацио» (с 9 на 8), «Фиорентина» (с 13 на 11), «Лечче» (с 20 на 13), «Монца» (с 16 на 15).

Календарь и таблица Серии А

Вниз по турнирной таблице опустились «Парма» (с 5 на 9), «Дженоа» (с 4 на 10), «Аталанта» (с 8 на 12), «Кальяри» (с 12 на 16), «Рома» (с 15 на 17), «Венеция» (с 17 на 19) и «Комо» (с 19 на 20).

По 7 очков

Сразу четыре клуба в итальянской Серии А набрали по 7 очков. По дополнительным показателям лидирует в турнирной таблице «Интер». В 3 туре чемпионата Италии миланский клуб разгромил «Аталанту» (4:0).

В составе нерадзурри два мяча забил Маркус Тюрам, один гол на свой счёт записал Николо Барелла, был и автогол в исполнении Берата Джимсити.

«Ювентус» — «Рома» globallookpress.com

На второй строчке расположился «Ювентус», который потерял первые очки в сезоне. В рамках минувшего игрового дня туринский клуб сыграл вничью с «Ромой» (0:0).

В группу лидеров подтянулись «Торино» и «Удинезе», которые расположились на 3 и 4 местах в Серии А. «Торино» на выезде с минимальным счётом переиграл «Венецию» (1:0), а «Удинезе» с аналогичным результатом оказался сильнее в домашней игре против команды «Комо» (1:0).

Топ-клубы

На 6 месте в турнирной таблице расположился экс-чемпион Италии — «Наполи». Неаполитанцы одержали домашнюю победу над «Пармой» (2:1) и набрали 6 очков.

8 строчку в итальянском первенстве занимает «Лацио» с активом в 4 балла. Римский клуб сыграл в результативную ничью с «Миланом» (2:2).

К слову, «россонери» расположились на 14 месте в чемпионате Италии, аккумулировав лишь 2 очка. Столько же пунктов у «Ромы», которая занимает 17 место в турнире.

4-й тур

В следующем туре чемпион «Интер» сыграет на выезде против «Монцы», игра пройдёт 15 сентября.

Один из лидеров Серии А — «Ювентус» будет гостить у «Эмполи», встреча запланирована на воскресенье, 15 сентября.

Прогнозы и ставки на Серию А

Матчи 4-го тура Серии А пройдут 15 сентября.