Ювентус
Наполи
«Ювентус»
Турнирное положение: туринский коллектив средней для себя стартовал в новом сезоне.
Туринцы идут без поражений, имеют в своем активе восемь очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.
Ювентус — Наполи: коэффициенты букмекеров
Команда из Турина забила шесть мячей, а в свои ворота не пропустила ни одного.
Последние матчи: в последних турах «старая сеньора» сыграла вничью с «Эмполи» (0:0) и «Ромой» (0:0).
До этого «черно-белые» разгромили «Верону» (3:0) и «Комо» (3:0).
В последней игре же «зебры» переиграли «ПСВ» (3:1) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: под вопросом выход на поле Аркадиуша Милика и Франсишку Консейсау.
Состояние команды: игра в обороне у «Ювентуса» просто на отменном уровне, а вот забивать подопечные Тиагу Мотты могли бы и побольше.
В любом случае, «Ювентус» остается одним из главных фаворитов сезона и должен бороться за Скудетто.
«Наполи»
Турнирное положение: неаполитанцы неудачно стартовали, но уже успели исправиться.
Команда из Неаполя сейчас имеет в своем активе девять очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А.
Неаполитанский коллектив смог девять раз поразить ворота соперника и четыре раза пропустил в свои.
Последние матчи: в минувших турах «голубые» победили «Кальяри» (4:0), «Парму» (2:1) и «Болонью» (3:0).
До этого же «партенопейцы» в первом туре крупно уступили «Вероне» (0:3).
Также «маленькие ослы» только в серии пенальти победили «Модену» в Кубке Италии.
Не сыграют: не выйдет на поле только Мариу Руй.
Состояние команды: с приходом в команду Антонио Конте игра «Наполи» преобразилась и стала налаживаться.
Думается, что «Наполи» в этом сезоне по силам бороться за самые высокие места. За место в топ-3 так точно.
Статистика для ставок
- «Вердер» не проигрывает на протяжении 9 официальных матчей
- «Бавария» выиграла 5 последних матчей во всех турнирах
- В последней очной игре «Вердер» 21 января обыграл «Баварию» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.25, а победа «Наполи» — в 3.40.
ТБ 2,5 оценивается в 2.20, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.68.
- 1.98Алавес — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Верона — Торино: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.16Рубин — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: обе команды показывают неплохой футбол и являются примерно равными, поэтому все может закончится вничью.
Ставка: ничья за 3.25.
Прогноз: думается, что все же команды порадуют забитыми мячами и забьют друг другу.
Ставка: обе забьют за 2.00.