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    «Ювентус» и «Наполи» забьют друг другу?!

    «Ювентус» — «Наполи». Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, Серия А, 21 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Наполи»
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    Антонио Конте (главный тренер «Ювентуса»)
    21 сентября в 5-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Наполи». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Сентября 2024 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 19:00 Наполи

    Наполи

  • Неаполь
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: туринский коллектив средней для себя стартовал в новом сезоне.

    Туринцы идут без поражений, имеют в своем активе восемь очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.

    Ювентус — Наполи: коэффициенты букмекеров

    Команда из Турина забила шесть мячей, а в свои ворота не пропустила ни одного.

    Последние матчи: в последних турах «старая сеньора» сыграла вничью с «Эмполи» (0:0) и «Ромой» (0:0).

    До этого «черно-белые» разгромили «Верону» (3:0) и «Комо» (3:0).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    В последней игре же «зебры» переиграли «ПСВ» (3:1) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: под вопросом выход на поле Аркадиуша Милика и Франсишку Консейсау.

    Состояние команды: игра в обороне у «Ювентуса» просто на отменном уровне, а вот забивать подопечные Тиагу Мотты могли бы и побольше.

    В любом случае, «Ювентус» остается одним из главных фаворитов сезона и должен бороться за Скудетто.

    «Наполи»

    Турнирное положение: неаполитанцы неудачно стартовали, но уже успели исправиться.

    Команда из Неаполя сейчас имеет в своем активе девять очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

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    • Неаполитанский коллектив смог девять раз поразить ворота соперника и четыре раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в минувших турах «голубые» победили «Кальяри» (4:0), «Парму» (2:1) и «Болонью» (3:0).

    До этого же «партенопейцы» в первом туре крупно уступили «Вероне» (0:3).

    Также «маленькие ослы» только в серии пенальти победили «Модену» в Кубке Италии.

    Не сыграют: не выйдет на поле только Мариу Руй.

    Состояние команды: с приходом в команду Антонио Конте игра «Наполи» преобразилась и стала налаживаться.

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    Думается, что «Наполи» в этом сезоне по силам бороться за самые высокие места. За место в топ-3 так точно.

    Статистика для ставок

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    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.25, а победа «Наполи» — в 3.40.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.20, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.68.

    Прогноз: обе команды показывают неплохой футбол и являются примерно равными, поэтому все может закончится вничью.

    Ставка: ничья за 3.25.

    Прогноз: думается, что все же команды порадуют забитыми мячами и забьют друг другу.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

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    «Ювентус» — «Наполи»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на футбол. «Ювентус» и «Наполи» забьют друг другу?!
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