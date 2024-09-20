В «Баварии» рассказали о будущем Теля

Спортивный директорзаявил, что нападающийне покинет мюнхенский клуб.

«Уход Матиса Теля в аренду в январе — это не предмет для обсуждения. Матис произвёл впечатление в предсезонке. Он ещё очень молод. Но уже давно с нами.

Он всегда самокритичен и усердно работает над собой каждый день. Я не беспокоюсь о нём», — цитирует Фройнда журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Тель успел провести 3 матча за «Баварию» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Напомним, что в мае этого года форвард продлил контракт с мюнхенским клубом до лета 2029-го года.