Симоне Индзаги: Я был в отчаянии, что Мхитарян не забил

Наставник «Интера»высказался о матче с «Манчестер Сити» в 1-м туре основного турнира Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью 0:0.

«В раздевалке я сказал: "Молодцы, ребята". Они показали игру высшего уровня. Я просил их играть именно так, как они в итоге и играли. Все мы знаем, на что способен "Манчестер Сити", и мы осознавали, что для отличной игры потребуются максимальные усилия. И у нас получилось.

Больше я расстроен тем, что не забил Мхитарян. Я был в отчаянии: думал, он забьет!» — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Во 2-м туре «Сити» 1 октября встретится в гостях со «Слованом», а «Интер» сыграет с «Црвеной Звездой».