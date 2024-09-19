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  • 12:24
    • РФС назвал список 33 лучших футболистов сезона-2023/2024
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    РФС назвал список 33 лучших футболистов сезона-2023/2024

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    Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) представило список лучших футболистов по итогам сезона 2023/2024.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    Вратарь

    Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Евгений Латышонок («Балтика», Калининград).

    Правый защитник

    Сергей Волков («Краснодар»), Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Сильянов («Локомотив», Москва).

    Правый центральный защитник

    Виллиан Роша (ЦСКА, Москва), Страхиня Эракович («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

    Левый центральный защитник

    Хуниор Алонсо («Краснодар»), Мойзес Барбоза (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону).

    Левый защитник

    Дуглас Сантос («Зенит», Санкт-Петербург), Юрий Горшков («Крылья Советов», Самара), Даниил Хлусевич («Спартак», Москва).

    Правый полузащитник

    Максим Глушенков («Локомотив», Москва), Бенхамин Гарре («Крылья Советов», Самара), Иван Обляков (ЦСКА, Москва).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Правый центральный полузащитник

    Вильмар Барриос («Зенит», Санкт-Петербург), Клаудиньо («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону).

    Левый центральный полузащитник

    Вендел («Зенит», Санкт-Петербург), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Диего Лаксальт («Динамо», Москва).

    Левый полузащитник

    Мохаммад Мохеби («Ростов», Ростов-на-Дону), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург).

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    • Правый нападающий

    Матео Кассьера («Зенит», Санкт-Петербург), Джон Кордоба («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА, Москва).

    Левый нападающий

    Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Мирлинд Даку («Рубин», Казань), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург).

    33 лучших футболиста сезона-2023/2024 по версии РФС
    rfs.ru
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