РФС назвал список 33 лучших футболистов сезона-2023/2024

Вратарь
Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Евгений Латышонок («Балтика», Калининград).
Правый защитник
Сергей Волков («Краснодар»), Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Сильянов («Локомотив», Москва).
Правый центральный защитник
Виллиан Роша (ЦСКА, Москва), Страхиня Эракович («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).
Левый центральный защитник
Хуниор Алонсо («Краснодар»), Мойзес Барбоза (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону).
Левый защитник
Дуглас Сантос («Зенит», Санкт-Петербург), Юрий Горшков («Крылья Советов», Самара), Даниил Хлусевич («Спартак», Москва).
Правый полузащитник
Максим Глушенков («Локомотив», Москва), Бенхамин Гарре («Крылья Советов», Самара), Иван Обляков (ЦСКА, Москва).
Правый центральный полузащитник
Вильмар Барриос («Зенит», Санкт-Петербург), Клаудиньо («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону).
Левый центральный полузащитник
Вендел («Зенит», Санкт-Петербург), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Диего Лаксальт («Динамо», Москва).
Левый полузащитник
Мохаммад Мохеби («Ростов», Ростов-на-Дону), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург).
Правый нападающий
Матео Кассьера («Зенит», Санкт-Петербург), Джон Кордоба («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА, Москва).
Левый нападающий
Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Мирлинд Даку («Рубин», Казань), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург).