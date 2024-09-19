Николич: Гуарирапа старается, дает борьбу

Марко Николич Фото: globallookpress.com
«Что касается Койта, он будет добавлять. Он не первый игрок в России, которому нужна адаптация. Нам необходимо его поддерживать, работать и верить. Именно это мы и делаем. Гуарирапа старается, даёт борьбу. Да, есть ошибки, но это молодой парень, и нужно работать. Ему тоже нужно время», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».
Гуарирапа присоединился к ЦСКА на правах аренды из «Сочи». Соглашение рассчитано до лета 2025 года.
ЦСКА (8) находится на второй строчке в таблице РПЛ.