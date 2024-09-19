Николич: Гуарирапа старается, дает борьбу

Наставник ЦСКАпрокомментировал победу красно-синих в матче 4-го тура Кубка России с «Краснодаром» (2:0).

«Что касается Койта, он будет добавлять. Он не первый игрок в России, которому нужна адаптация. Нам необходимо его поддерживать, работать и верить. Именно это мы и делаем. Гуарирапа старается, даёт борьбу. Да, есть ошибки, но это молодой парень, и нужно работать. Ему тоже нужно время», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Гуарирапа присоединился к ЦСКА на правах аренды из «Сочи». Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

ЦСКА (8) находится на второй строчке в таблице РПЛ.