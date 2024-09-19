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    Григорий Иванов: Дзюба — лидер по натуре, дай бог ему здоровья

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    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о новом клубе Артема Дзюбы. Форвард продолжит карьеру в «Акроне».

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Дзюба всем объяснил, что медиафутбол не для него. Человек хочет играть. Лишний раз решил всем доказать, что ему рано заканчивать. В первом же матче за "Акрон" мог забить гол, но сыграл как большой футболист, отдал передачу. В общем, футбол от себя не отпускает, хотя и без него точно нашел бы себя в жизни.

    Дзюба — лидер по натуре. Дай бог ему здоровья, чтобы обошелся без травм. Да и какая разница, в какой команде он сейчас играет? Все в "Акроне" за него болеют, переживают. Он радует болельщиков, зрителей. Молодец», — цитирует Иванова «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    За «Акрон» в текущем сезоне Дзюба сыграл две встречи и сделал одну голевую передачу.

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