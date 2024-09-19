Григорий Иванов: Дзюба — лидер по натуре, дай бог ему здоровья

Президент «Урала»высказался о новом клубе. Форвард продолжит карьеру в «Акроне».

«Дзюба всем объяснил, что медиафутбол не для него. Человек хочет играть. Лишний раз решил всем доказать, что ему рано заканчивать. В первом же матче за "Акрон" мог забить гол, но сыграл как большой футболист, отдал передачу. В общем, футбол от себя не отпускает, хотя и без него точно нашел бы себя в жизни.

Дзюба — лидер по натуре. Дай бог ему здоровья, чтобы обошелся без травм. Да и какая разница, в какой команде он сейчас играет? Все в "Акроне" за него болеют, переживают. Он радует болельщиков, зрителей. Молодец», — цитирует Иванова «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

За «Акрон» в текущем сезоне Дзюба сыграл две встречи и сделал одну голевую передачу.