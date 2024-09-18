ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мераб ДвалишвилиДвалишвили осуществил свою мечту. Мераб деклассировал О’Мэлли и стал чемпионом UFC
  • 15:43
    • Дзюба — в стартовом составе «Акрона» на матч с «Факелом» в Кубке России
  • 15:29
    • Клубы РПЛ заинтересованы в подписании Языджи
    Все новости спорта

    Нигматуллин считает, что «Краснодар» может создать проблемы ЦСКА

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Краснодар ЦСКА
    Экс-футболист Руслан Нигматуллин поделился мыслями перед матчем 4-го тура группового этапа Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»

    «Игра между ЦСКА и "Краснодаром" — интересный матч. Был на матче "Краснодар" — "Ростов". Мне очень понравились "быки" живьём, ведь команда на ходу и бежит. Но есть определённые проблемы в обороне — позволяют создавать моменты сопернику у своих ворот.

    Однако такой "Краснодар" может создать проблемы армейцам. ЦСКА же давно не выигрывал у "быков", поэтому красно-синие захотят переломить историю в свою пользу, хоть и в Кубке», — сказал Нигматуллин Чемпионату.

  • Гол Гонду, дебют Соболева. «Зенит» не убедил, но победил ЦСКА
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на результат матча ЦСКА — «Зенит»
  • 14/09/2024

    • Матч между «Краснодаром» и ЦСКА состоится сегодня, 18-го сентября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» и на этот раз обыграет «Интер»
  • «Манчестер Сити» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Краснодар» продолжит побеждать?
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • В Италии будет равный футбол?
  • «Болонья» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Болонья — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч ПСЖ — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ковентри — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брюгге — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монако — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры