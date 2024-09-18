Нигматуллин считает, что «Краснодар» может создать проблемы ЦСКА

Экс-футболистподелился мыслями перед матчем 4-го тура группового этапа Кубка России между

«Игра между ЦСКА и "Краснодаром" — интересный матч. Был на матче "Краснодар" — "Ростов". Мне очень понравились "быки" живьём, ведь команда на ходу и бежит. Но есть определённые проблемы в обороне — позволяют создавать моменты сопернику у своих ворот.

Однако такой "Краснодар" может создать проблемы армейцам. ЦСКА же давно не выигрывал у "быков", поэтому красно-синие захотят переломить историю в свою пользу, хоть и в Кубке», — сказал Нигматуллин Чемпионату.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА состоится сегодня, 18-го сентября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.