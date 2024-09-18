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    Фонсека: Два угловых изменили ход матча

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    Наставник «Милана» Паулу Фонсека высказался о поражении от «Ливерпуля» (1:3) в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Паулу Фонсека
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    Паулу Фонсека

    «Мы начали хорошо, но затем пропустили два гола с угловых, которые изменили ход игры. В таких матчах нельзя допускать ошибок. Я не думаю, что нам не хватало правильного настроя. Я считаю, что мы начали хорошо, но потом команда потеряла равновесие и начала совершать ошибки, которые являются решающими против такой команды, как "Ливерпуль". Я должен сказать, что "Ливерпуль" был лучше.

    Когда все идет хорошо, у команды есть энтузиазм. Но когда возникают проблемы, команде не хватает смелости играть в том же духе», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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    «Милан» 1 октября в Лиге чемпионов встретится с «Байером».

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