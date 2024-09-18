«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: счет матча 2:2, по пенальти 3:5, обзор голов

Даниил Фомин Фото: globallookpress.com
В составе московской команды отличились Даниил Фомин и Артур Гомес. Сердер Сердеров и Гамид Агаларов ответили на это своими точными ударами.
В серии пенальти все решил удар Никиты Глушкова, который не сумел переиграть вратаря гостей Игорь Лещука.
Футбол. Россия. Кубок. Группа A
Динамо Мх — Динамо 2:3
Голы: 0:1 Даниил Фомин (35'), 0:2 Arthur Gomes (37'), 1:2 Сердер Сердеров (40'), 2:2 Гамид Агаларов (68'), : Даниил Фомин (пенальти) (1'), : Гамид Агаларов (пенальти) (1'), : Ярослав Гладышев (пенальти) (2'), : Ражаб Магомедов (пенальти) (2'), : Maouhoub E. (пенальти) (3'), : Хорхе Карраскаль (пенальти) (4'), : Зелимхан Юсупов (пенальти) (4'), : Битело (пенальти) (5') Динамо Мх: Тимур Магомедов, Владимир Ковачевич, Илья Кирш, Сослан Кагермазов, Зелимхан Юсупов, Кирилл Зинович, Сердер Сердеров, Викторьен Ангбан, Ражаб Магомедов, Kotin N., Dapo J. Динамо: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Александр Кутицкий, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Лука Гагнидзе, Даниэль Мишкич, Даниил Фомин, Arthur Gomes, Maouhoub E. Предупреждения: Дмитрий Скопинцев (61'), Роберто Фернандес (77'), Aleksandrov D. (90')
Московское «Динамо» набрало 8 очков и вышло в лидеры группы А, махачкалинцы (7 очков) располагаются на второй строчке.