Слот: «Ливерпуль» не боится «Милан»

Арне Слот Фото: globallookpress.com
«Мы очень уважаем "Милан". Это очень качественная команда. Мы ее не боимся, но уважаем футболистов соперника. Они показали, что находятся в отличной форме, обыграв "Венецию" со счетом 4:0 в эти выходные.
Но страх — это точно не то слово, которое стоит использовать. Мы просто уважаем оппонента», — приводит официальный сайт УЕФА слова Слота.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Ливерпуль» 17 сентября сыграет с «Миланом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 мск.