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    Слот: «Ливерпуль» не боится «Милан»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Милана».

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Мы очень уважаем "Милан". Это очень качественная команда. Мы ее не боимся, но уважаем футболистов соперника. Они показали, что находятся в отличной форме, обыграв "Венецию" со счетом 4:0 в эти выходные.

    Но страх — это точно не то слово, которое стоит использовать. Мы просто уважаем оппонента», — приводит официальный сайт УЕФА слова Слота.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Ливерпуль» 17 сентября сыграет с «Миланом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 мск.

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