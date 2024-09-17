Слот: «Ливерпуль» не боится «Милан»

Главный тренер «Ливерпуля»поделился ожиданиями от матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Милана».

«Мы очень уважаем "Милан". Это очень качественная команда. Мы ее не боимся, но уважаем футболистов соперника. Они показали, что находятся в отличной форме, обыграв "Венецию" со счетом 4:0 в эти выходные.

Но страх — это точно не то слово, которое стоит использовать. Мы просто уважаем оппонента», — приводит официальный сайт УЕФА слова Слота.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Ливерпуль» 17 сентября сыграет с «Миланом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 мск.