Мората — про Лигу чемпионов: «Милан» очень мотивирован

Форвард «Милана»высказался о матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«С тех пор, как я перешел сюда, я мечтал о матчах вроде этого. Мы могли бы встретиться в полуфинале, или даже в финале. У меня высочайшее желание хорошо проявить себя и заставить фанатов гордиться нами.

Такие матчи, как с "Ливерпулем", попадают в историю. Лига чемпионов есть Лига чемпионов. Неважно, как ты попал в этот турнир, тут выступают лучшие клубы Европы. Мы очень мотивированы», — приводит официальный сайт УЕФА слова Мораты.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Матч «Милан» — «Ливерпуль» начнется 17 сентября в 22:00 мск.