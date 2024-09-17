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    Газзаев: Дзюба позитивно влияет на футболистов и результат

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    Известный тренер Валерий Газзаев прокомментировал переход экс-капитана сборной России Артема Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Хотел бы отметить "Акрон", который не отходит от своей системы игры, показывает хороший и конкурентноспособный футбол. Надо похвалить работу главного тренера Тедеева.

    Дзюба — человек с большим авторитетом и опытом. По первой игре за "Акрон" увидели, что он внес позитивные изменения в команду.

    Очень важно, когда в команде появляется опытный и авторитетный игрок. Артем позитивно влияет на футболистов и результат. Есть такое понятие, как аура авторитета. У Дзюбы она есть», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

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    • Дзюба дебютировал в составе «Акрона» в матче против «Химок» (3:0) в восьмом туре РПЛ. Бывший форвард «Спартака» и «Зенита» вышел на замену на 64-й минуте и отметился результативной передачей.

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