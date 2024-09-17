Газзаев: Дзюба позитивно влияет на футболистов и результат

Известный тренерпрокомментировал переход экс-капитана сборной Россиив тольяттинский

«Хотел бы отметить "Акрон", который не отходит от своей системы игры, показывает хороший и конкурентноспособный футбол. Надо похвалить работу главного тренера Тедеева.

Дзюба — человек с большим авторитетом и опытом. По первой игре за "Акрон" увидели, что он внес позитивные изменения в команду.

Очень важно, когда в команде появляется опытный и авторитетный игрок. Артем позитивно влияет на футболистов и результат. Есть такое понятие, как аура авторитета. У Дзюбы она есть», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Дзюба дебютировал в составе «Акрона» в матче против «Химок» (3:0) в восьмом туре РПЛ. Бывший форвард «Спартака» и «Зенита» вышел на замену на 64-й минуте и отметился результативной передачей.