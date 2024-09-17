Фонсека: «Милану» нельзя ошибаться в матче с «Ливерпулем»

Наставник «Милана»высказался по поводу матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Встреча начнется в 22:00 мск.

Фонсека подчеркнул, что россонери нельзя ошибаться.

«У "Ливерпуля" одна из сильнейших команд Европы с отлично поставленным позиционным футболом и индивидуальностью, о которой мы все знаем. Нам нужно идеально сыграть в обороне, чтобы победить.

Нельзя ошибаться, иначе "Ливерпуль" обязательно забьет. Нам нужна стабильность в обороне и в атаке. Этот матч — возможность для нас показать, насколько мы стали лучше. Уверен, что болельщики окажут влияние на игру, их поддержка очень важна для нас», — приводит официальный сайт УЕФА слова Фонсеки.