Бундеслига. Как «Бавария» вернула утраченные позиции

Возвращение на трон
По итогам трех туров в чемпионате Германии только одна команда показывает 100% результат. На первом месте идёт «Бавария» — экс-чемпион Бундеслиги, клуб из Мюнхенка набрал 9 очков из 9 возможных.
В 3-м туре «немецкая машина» нанесла крупное поражение дебютанту лиги — команде «Хольштайн Киль» (6:1). Хет-трик в составе «Баварии» оформил Гарри Кейн. Еще по голу в сетку ворот соперника отправили Джамал Мусиала и Майкл Олис, был также зафиксирован автогол в исполнении Ремберга.
Ранее «Бавария» выиграла в родных стенах у «Фрайбурга» (2:0) и добилась победы на выезде в матче против «Вольфбсурга» (3:2).
Группа преследователей
Следом в турнирной таблице расположились два клуба, которые набрали по 7 очков: речь о
дортмундской «Боруссии» и «Лейпциге».
Вторая строчка у «Боруссии» из Дортмунда, которая добилась победы над командой «Хайденхайм» (4:2). Голами отметились Дониэлл Мален, Карим Адейеми (на его счету дубль) и Эмре Джан, который реализовал пенальти. В итоге проигравшая команда опустилась в турнирной таблице с 1 на 4 место, а победившая, наборот поднялась до второй строчки.
В топ-3 чемпионата Германии входит «Лейпциг», команда в рамках 3-го игрового сыграла вничью с «Унионом» (0:0).
Чемпион не в топе
«Байер» пытается вернуть утраченные позиции в немецком чемпионате, после того, как
потерпел поражение от «Лейпцига» во втором туре внутреннего первенства (2:3). До этого была победа в стартовой игре сезона против «Боруссии» из Гладбаха (3:2).
В третьем туре Бундеслиги «фармацевты» снова заявили о себе, сыграв до победного в матче против «Хоффенхайма» (4:1). Два мяча в сетку ворот соперника отправил Виктор Бонифейс, ещё по голу забили Мартен Терье и Флориан Виртц (с пенальти).
Тур №4
Матчи следующего тура чемпионата Германии пройдут с 20 по 22 сентября.
«Бавария» попытается закрепить на лидирующей позиции. Мюнхенский клуб будет играть в гостях против «Вердера». Встреча запланирована на воскресенье, 21 сентября.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
В понедельник, 22 сентября в игру вступит чемпион «Байер», это будет домашний матч против «Вольфсбурга».