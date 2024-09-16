Бундеслига. Как «Бавария» вернула утраченные позиции

«Бавария» вышла на чистое первое место после того, как «Хайденхайм» потерял очки, а сама «немецкая машина» одержала очередную победу. Угнаться за мюнхенской команды пытаются «Боруссия» из Дортмунда и «Лейпциг». Не сильно от группы лидеров отстал действующий чемпион «Байер».

Возвращение на трон

По итогам трех туров в чемпионате Германии только одна команда показывает 100% результат. На первом месте идёт «Бавария» — экс-чемпион Бундеслиги, клуб из Мюнхенка набрал 9 очков из 9 возможных.

В 3-м туре «немецкая машина» нанесла крупное поражение дебютанту лиги — команде «Хольштайн Киль» (6:1). Хет-трик в составе «Баварии» оформил Гарри Кейн. Еще по голу в сетку ворот соперника отправили Джамал Мусиала и Майкл Олис, был также зафиксирован автогол в исполнении Ремберга.

Ранее «Бавария» выиграла в родных стенах у «Фрайбурга» (2:0) и добилась победы на выезде в матче против «Вольфбсурга» (3:2).

Группа преследователей

Следом в турнирной таблице расположились два клуба, которые набрали по 7 очков: речь о

дортмундской «Боруссии» и «Лейпциге».

«Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд globallookpress.com

Вторая строчка у «Боруссии» из Дортмунда, которая добилась победы над командой «Хайденхайм» (4:2). Голами отметились Дониэлл Мален, Карим Адейеми (на его счету дубль) и Эмре Джан, который реализовал пенальти. В итоге проигравшая команда опустилась в турнирной таблице с 1 на 4 место, а победившая, наборот поднялась до второй строчки.

В топ-3 чемпионата Германии входит «Лейпциг», команда в рамках 3-го игрового сыграла вничью с «Унионом» (0:0).

Чемпион не в топе

«Байер» пытается вернуть утраченные позиции в немецком чемпионате, после того, как

потерпел поражение от «Лейпцига» во втором туре внутреннего первенства (2:3). До этого была победа в стартовой игре сезона против «Боруссии» из Гладбаха (3:2).

В третьем туре Бундеслиги «фармацевты» снова заявили о себе, сыграв до победного в матче против «Хоффенхайма» (4:1). Два мяча в сетку ворот соперника отправил Виктор Бонифейс, ещё по голу забили Мартен Терье и Флориан Виртц (с пенальти).

Тур №4

Матчи следующего тура чемпионата Германии пройдут с 20 по 22 сентября.

«Бавария» попытается закрепить на лидирующей позиции. Мюнхенский клуб будет играть в гостях против «Вердера». Встреча запланирована на воскресенье, 21 сентября.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

В понедельник, 22 сентября в игру вступит чемпион «Байер», это будет домашний матч против «Вольфсбурга».