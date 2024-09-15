«Монца» — «Интер»: счет матча 1:1, обзор голов

Дензел Дюмфрис Фото: globallookpress.com
Первый тайм не принес забитых мячей.
Только на 81-й минуте хозяева смогли открыть счет после точного удара нападающего Дани Карвалью, ему ассистировал Армандо Иццо.
«Интер» все-таки смог уйти от поражения в результате гола Дензела Дюмфриса.
Футбол. Италия. Серия А
Монца — Интер 1:1
Голы: 1:0 Дани Мота (81'), 1:1 Дензел Дюмфрис (88') Монца: Стефано Турати, Армандо Иццо, Роб Холдинг, Андреа Карбони, Педру Перейра, Гиоргос Кирьякопулос, Маттео Пессина, Варрен Бондо, Милан Дюрич, Дэниел Мальдини (Алессандро Бьянко, 72'), Джанлука Капрари (Дани Мота, 62') Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко, Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 56'), Карлос Аугусто, Стефан де Врей, Бенжамен Павар, Генрих Мхитарян (Пётр Зелиньски, 56'), Кристьян Аслани (Хоакин Корреа, 74'), Давиде Фраттези, Лаутаро Мартинес (Мехди Тареми, 56'), Марку Тюрам (Марко Арнаутович, 74') Предупреждения: Дензел Дюмфрис (62'), Дани Мота (85'), Бенжамен Павар (90 + 5')