Гвардиола оценил назначение Почеттино в сборную США

Наставниквысказался о назначениина пост наставника сборной

«Желаю ему и США — у меня там есть друзья — удачи. Я знаю, что он первоклассный и опытный тренер.

Сборная США увлекательна тем, что можно попытаться построить долгосрочный проект и вывести национальную сборную на следующий уровень. У США есть потенциал ввиду количества людей, спорта и всего прочего.

Если он принял такое решение, значит, считает его лучшим для себя», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Последним клубом Почеттино был «Челси», в котором он трудился с лета 2023 года по май 2024 года. Также он работал с испанским «Эспаньолом», английскими «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом», а также французским «Пари Сен-Жермен».