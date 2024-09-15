ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодар»Бесподобный Сперцян и непобедимый «Краснодар»
  • 11:23
    • «Химки» официально подписали воспитанника «Барселоны» Корредеру
  • 09:13
    • Мераб Двалишвили новый чемпион UFC в легчайшем весе
    Все новости спорта

    Гвардиола оценил назначение Почеттино в сборную США

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити ЧМ-2026 Сборная США
    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о назначении Маурисио Почеттино на пост наставника сборной США.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Желаю ему и США — у меня там есть друзья — удачи. Я знаю, что он первоклассный и опытный тренер.

    Сборная США увлекательна тем, что можно попытаться построить долгосрочный проект и вывести национальную сборную на следующий уровень. У США есть потенциал ввиду количества людей, спорта и всего прочего.

    Если он принял такое решение, значит, считает его лучшим для себя», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

    Последним клубом Почеттино был «Челси», в котором он трудился с лета 2023 года по май 2024 года. Также он работал с испанским «Эспаньолом», английскими «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом», а также французским «Пари Сен-Жермен».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» потеряет очки на поле «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Ахмат» окажет сопротивление
  • «Динамо» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Возьмет ли «Спартак» реванш у махачкалинского «Динамо»?
  • «Динамо» Махачкала — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.01
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монца — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.92
  • Прогноз на матч Аль-Шорта — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры