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    Воробьев сравнил Батракова с кошкой

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    Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев поделился мнением об игре своего одноклубника Алексея Батракова.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Батраков — талант? Да. Мне очень нравится, как он ведёт себя на поле. Знаете, он как кошка! Очень цепкий. Лёша низкого роста, вес у него тоже маленький, а он идёт в верховые единоборства и выигрывает. По игре он просто красавец.

    И по психологии Батраков более-менее устойчивый. Многие молодые игроки забьют три, и им крышу начинает сносить, ходят пальцы гнут. Лёша не из таких. Скромный и спокойный парень. В этом плане он молодец, — рассказал Воробьев Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Батраков провел 7 матчей за "Локомотив" в рамках РПЛ, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач.

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