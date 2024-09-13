Воробьев сравнил Батракова с кошкой

Нападающийподелился мнением об игре своего одноклубника

«Батраков — талант? Да. Мне очень нравится, как он ведёт себя на поле. Знаете, он как кошка! Очень цепкий. Лёша низкого роста, вес у него тоже маленький, а он идёт в верховые единоборства и выигрывает. По игре он просто красавец.

И по психологии Батраков более-менее устойчивый. Многие молодые игроки забьют три, и им крышу начинает сносить, ходят пальцы гнут. Лёша не из таких. Скромный и спокойный парень. В этом плане он молодец, — рассказал Воробьев Чемпионату.

В нынешнем сезоне Батраков провел 7 матчей за "Локомотив" в рамках РПЛ, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач.