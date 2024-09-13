Тедеев: Для меня большая честь работать с Дзюбой

Главный тренервысказался о переходе в команду форварда

«Артём Дзюба — выдающаяся личность, которая сделала и делает многое для развития нашего футбола в целом. Многие мальчики, смотря на него на ЧМ, просто захотели играть в футбол. Для меня большая честь работать с таким футболистом, который в командах всегда является лидером. Мы очень на него рассчитываем.

Период адаптации футболиста такого уровня, думаю, не будет сложным. Какие-то требования, может быть, для него будут в новинку, но главное — нам правильно встроить его в командные взаимодействия», — цитирует Тедеева «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что нападающий подписал годичный контракт с «Акроном». В прошлом сезоне Дзюба выступал за «Локомотив», где провел 21 матч в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.