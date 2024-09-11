Неймар заявлен на азиатскую Лигу чемпионов

Саудовскийвнес бразильцав официальную заявку на азиатскую Лигу чемпионов, сообщает Arryadia.

32-летний нападающий не выходил на футбольное поле с октября 2023 года, когда получил тяжелую травму колена. Врачи диагностировали ему разрыв крестообразной связки и повреждение мениска левого колена.

В июле 2024 года Неймар начал индивидуальные тренировки в тренажерном зале.

Согласно правилам Азиатской конфедерации футбола (AFC), изменения в заявочный лист можно вносить не позднее чем за пять дней до старта турнира, после чего следующие изменения можно будет произвести только в зимнее трансферное окно.

Первый матч в Лиге чемпионов «Аль-Хиляль» проведет с катарским «Аль-Райяном» 17 сентября.