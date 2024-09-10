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    Гомес о переходе в «Динамо»: Я имею желание играть, бороться и делать успешные передачи

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    Нападающий «Динамо» Артур Гомес высказался о своем переходе из «Крузейро» в стан «бело-голубых».

    Артур Гомес — новичок «Динамо»
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    Артур Гомес — новичок «Динамо»

    «Привет (сказал на русском). "Динамо" — это известный клуб в Бразилии. Поэтому когда начали первые переговоры, я был очень воодушевлен. Сейчас чувствую тёплый приём, и мне очень приятно.

    Я имею огромное желание играть, бороться и делать успешные передачи, а также завоевывать награды», — передает слова Гомеса Чемпионат.

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    • Напомним, что «Динамо» подписало 5-летний контракт с нападающим. После 7-и туров «бело-голубые» занимают 6-е место в таблице с 13-ю очками в активе.

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