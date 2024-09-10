Гомес о переходе в «Динамо»: Я имею желание играть, бороться и делать успешные передачи

Нападающийвысказался о своем переходе изв стан «бело-голубых».

«Привет (сказал на русском). "Динамо" — это известный клуб в Бразилии. Поэтому когда начали первые переговоры, я был очень воодушевлен. Сейчас чувствую тёплый приём, и мне очень приятно.

Я имею огромное желание играть, бороться и делать успешные передачи, а также завоевывать награды», — передает слова Гомеса Чемпионат.

Напомним, что «Динамо» подписало 5-летний контракт с нападающим. После 7-и туров «бело-голубые» занимают 6-е место в таблице с 13-ю очками в активе.