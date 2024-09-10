ЦСКА не подпишет нападающего «Маккаби»

Форвард «Маккаби» (Тель-Авив)не переедет в Россию. Ранее игроком интересовался московский ЦСКА.

Красно-синие вели переговоры с израильским клубом о трансфере 20-летнего футболиста.

«Дор Тургеман останется в "Маккаби", чтобы выступить с командой в Лиге Европы. Игрок был готов ехать в Россию, но сейчас он хочет проявить себя в еврокубках, чтобы получить более выгодное предложение из Европы в следующее зимнее или летнее трансферное окно.

ЦСКА и "Маккаби" Тель-Авив также не смогли договориться по сумме трансфера футболиста — до обсуждения личного контракта дело не дошло. Возможно, зимой ситуация изменится», — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.