Словения — Австрия: счет матча 1:1, обзор голов

сборная Австрии Фото: globallookpress.com
На гол Беньямина Шешко гости ответили точным ударом Конрада Лаймера.
Футбол. Лига наций УЕФА. B3
Словения — Австрия 1:1
Голы: 1:0 Беньямин Шешко (пенальти) (16'), 1:1 Конрад Лаймер (28') Словения: Матевж Видовшек, Давид Брекало (Юре Балковец, 86'), Ванья Дркушич, Эрик Янжа, Петар Стоянович, Яка Бийол, Адам Черин, Санди Ловрич (Ян Млакар, 63'), Тими Элшник, Беньямин Шешко, Андраж Шпорар (Жан Целар, 63') Австрия: Патрик Пенц, Максимилиан Вебер, Стефан Пош, Филипп Мвене, Патрик Виммер (Кристоф Баумгартнер, 46'), Романо Шмид (Кевин Штёгер, 82'), Николас Зайвальд, Конрад Лаймер, Александер Прасс, Марко Арнаутович (Junior Adamu, 82'), Марсель Забитцер Предупреждения: Конрад Лаймер (35'), Марсель Забитцер (35'), Александер Прасс (45'), Адам Черин (54'), Эрик Янжа (76'), Филипп Мвене (83')
Таким образом, обе команды смогли набрать по одному очку. В следующем матче Словения сыграет против Казахстана, а Австрия — против Норвегии.