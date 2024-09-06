Генсек РФС: УЕФА ищет техническое решение для допуска юношеских сборных России к турнирам

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС)сообщил, чтопока не готов допустить юношеские сборные России к участию в международных турнирах.

«Та же самая ситуация. Поручение со стороны исполкома УЕФА о поиске технического решения существует.

Пока эту возможность не нашли и допуска не произошло. При этом исполком эту задачу с УЕФА не снимал.

Мы знаем их позицию. Они поставили эту задачу», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Напомним, в конце сентября 2023 года стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе. После этого УЕФА попал под шквал критики со стороны многих европейских стран, которые впоследствии заявили, что их команды не будут играть с россиянами. В связи с этим решение было отменено.

Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.