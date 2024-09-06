Гаджиев: Джикия перейдет в «Динамо» Махачкала, если не найдет команду покруче

Президент махачкалинского «Динамо»подтвердил, что его клуб готов подписать экс-капитана «Спартака»

Джикия находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

«Мы хотели бы забрать Георгия Джикия в "Динамо" до конца трансферного окна, очень бы хотели!

Но вы видите, что он прячется? Шучу, конечно, но с Джикией я уже неоднократно общался, мы с ним в хороших отношениях.

Жора сказал, что если не найдет команду покруче, то придет к нам. Я и клуб ждем его — мяч на стороне Джикии.

Да, понятно, что условия, которые Жора считает нормальными, для нас будут экстраординарными, но у нас есть правило — мы не можем перегибать в плане условий, потому что это будет некорректно по отношению к другим игрокам.

Но Джикия — тонкий и понимающий человек, он все это хорошо чувствует. Ждем Жору в Махачкале, мяч сейчас на его стороне.

Было бы хорошо, если у нас будут еще усиления, но и ничего плохого не произойдет, если больше никого не подпишем», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.