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    Гаджиев: Джикия перейдет в «Динамо» Махачкала, если не найдет команду покруче

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    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил, что его клуб готов подписать экс-капитана «Спартака» Георгия Джикию.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Джикия находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

    «Мы хотели бы забрать Георгия Джикия в "Динамо" до конца трансферного окна, очень бы хотели!

    Но вы видите, что он прячется? Шучу, конечно, но с Джикией я уже неоднократно общался, мы с ним в хороших отношениях.

    Жора сказал, что если не найдет команду покруче, то придет к нам. Я и клуб ждем его — мяч на стороне Джикии.

    Да, понятно, что условия, которые Жора считает нормальными, для нас будут экстраординарными, но у нас есть правило — мы не можем перегибать в плане условий, потому что это будет некорректно по отношению к другим игрокам.

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    • Но Джикия — тонкий и понимающий человек, он все это хорошо чувствует. Ждем Жору в Махачкале, мяч сейчас на его стороне.

    Было бы хорошо, если у нас будут еще усиления, но и ничего плохого не произойдет, если больше никого не подпишем», — приводит слова Гаджиева Sport24.

    Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

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