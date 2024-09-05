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    «Интернасьонал» будет судится с «Зенита» из-за отсутствия выплат за Юри Альберто

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    Бразильский «Интернасьонал» подал иск в ФИФА против российского «Зенита» из-за отсутствия выплат за переход нападающего Юри Альберто, сообщает Guaiba.

    Юри Альберто
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    Юри Альберто

    Бразильцы считает, что питерская команда должен им выплатить компенсацию и будут настаивать на ней.

    Согласно условиям перехода Юри Альберто в «Зенит» из «Интернасьоналя» за бразильским клубом осталось 10% прав от перепродажи.

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    • «Мы подали иск в ФИФА, но остались открытыми для переговоров. Мы считаем, что, разговаривая, мы сможем быстрее решить проблему. В принципе, ситуация развивается в этом направлении», — сказал вице-президент «Интернасьонала» по правовым вопросам Хорхе Роберто Кунья де Оливейра Фильо.

    В 2023 году бразильский нападающий перешел из «Зенита» в «Коринтианс» в результате двухстороннего обмена. Клуб из Порту-Аллегри настаивает, что клуб включил в контракт пункт, предусматривающий получение сумм, даже если речь пойдёт об обмене игроками.

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