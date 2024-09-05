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    Дубль Исака принес Швеции победу в матче Лиги наций с Азербайджаном

    Азербайджан — Швеция: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче первого тура Лиги наций сборная Швеции на выезде переиграла команду Азербайджана со счетом 3:1.

    Александр Исак — нападающий сборной Швеции
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    Александр Исак — нападающий сборной Швеции

    В составе победителей дублем отметился Александр Исак, еще один гол на счету Виктора Дьокереша. У хозяев гол престижа на счету Рената Дадашова.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C1
    Азербайджан — Швеция 1:3
    Голы: 0:1 Александер Исак (65'), 0:2 Александер Исак (71'), 0:3 Виктор Дьёкереш (пенальти) (80'), 1:3 Ренат Дадашов (82') Азербайджан: Мехти Дженетов, Аббас Гусейнов (Амин Сейдиев, 83'), Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Элвин Джафаргулиев, Турал Байрамов, Алексей Исаев (Элвин Джамалов, 83'), Эмин Махмудов (Jeyhun Nuriyev, 69'), Джошгун Диниев (Озан Джан Кёкчю, 75'), Рамиль Шейдаев (Рустам Ахмедзаде, 83'), Ренат Дадашов Швеция: Виктор Юханссон, Людвиг Аугустинсон, Исак Хин, Линус Вальквист (Йенс-Люс Каюсте, 72'), Деян Кулушевски, Ясин Аяри (Карл Старфельт, 72'), Маттиас Сванберг (Anton Jonsson Saletros, 64'), Виктор Дьёкереш, Энтони Эланга (Кен Сема, 46'), Александер Исак, Alex Douglas (Lucas Bergvall, 72') Предупреждения: Ренат Дадашов (49'), Линус Вальквист (59'), Мехти Дженетов (79')

    Календарь и таблица Лиги наций

    В следующем туре Швеция 8 сентября примет Эстонию, а Азербайджан в этот же день сыграет на выезде со Словакией.

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