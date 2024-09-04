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    Газзаев решил покинуть пост главного тренера «Родины»

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    Российский тренер Владимир Газзаев ушел с поста наставника московской «Родины». Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсетях.

    Владимир Газзаев
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    Владимир Газзаев

    «Главный тренер команды Владимир Газзаев принял решение покинуть свой пост.

    ФК "Родина" в лице руководства клуба и коллектива команды благодарит Владимира Валерьевича за работу, за неимоверную самоотдачу и его преданность интересам дела. Желаем Владимиру Валерьевичу новых профессиональных вызовов и огромных успехов в любимом деле! Будем оставаться на связи!» — написано в заявлении клуба.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Родина» идет 9-й в таблице Первой лиги. Клуб набрал 11 очков в восьми встречах. Лидирует в лиге тульский «Арсенал» (18).

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