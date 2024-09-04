Газзаев решил покинуть пост главного тренера «Родины»

Российский тренерушел с поста наставника московской «Родины». Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсетях.

«Главный тренер команды Владимир Газзаев принял решение покинуть свой пост.

ФК "Родина" в лице руководства клуба и коллектива команды благодарит Владимира Валерьевича за работу, за неимоверную самоотдачу и его преданность интересам дела. Желаем Владимиру Валерьевичу новых профессиональных вызовов и огромных успехов в любимом деле! Будем оставаться на связи!» — написано в заявлении клуба.

Календарь и таблица ФНЛ

«Родина» идет 9-й в таблице Первой лиги. Клуб набрал 11 очков в восьми встречах. Лидирует в лиге тульский «Арсенал» (18).