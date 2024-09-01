ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федерико КьезаСмена прописки. Мбаппе, Ольмо, Кьеза и еще 17 громких летних трансферов
  • 17:41
    • «Ньюкасл» на своем поле обыграл «Тоттенхэм»
  • 17:29
    • «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
  • 17:12
    • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд
  • 17:05
    • «Динамо» не смогло одолеть «Оренбург»
  • 12:32
    • «Ахмат» уволил Адиева
    Все новости спорта

    «Динамо» не смогло одолеть «Оренбург»

    «Оренбург» — «Динамо»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Динамо
    В матче седьмого тура чемпионата России «Динамо» на выезде добыло упустило победу над «Оренбургом» — 2:2.

    «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо»

    На голы Саида Сахархизана и Матиаса Переса москвичи ответили автоголом Матиаса Переса и точным ударом Эль-Мехди Маухуба с пенальти.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Динамо 2:2
    Голы: 1:0 Saharkhizan S. (20'), 1:1 Матиас Перес (65'), 1:2 Maouhoub E. (пенальти) (72'), 2:2 Матиас Перес (90+5') Оренбург: Андрей Малых, Данила Прохин, Данила Хотулёв, Матиас Перес, Максим Сидоров, Степан Оганесян, Иван Башич, Мохаммад Горбани, Брайан Мансилья, Moskvichev B., Saharkhizan S. Динамо: Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Луис Чавес, Битело, Хорхе Карраскаль, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Lunev A. Предупреждения: Андрей Малых (36'), Роберто Фернандес (50')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице. У «Оренбурга» шесть баллов и одиннадцатая строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Локомотив» и «Краснодар» определить сильнейшего?
  • «Локомотив» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • «Ливерпуль» нокаутирует «МЮ» благодаря голам Салаха?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Рублев обыграет Димитрова и выйдет в четвертьфинал US Open?
  • Рублев — Димитров. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.54
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры