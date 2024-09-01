«Оренбург» — «Динамо»: счет матча 2:2, обзор голов

На голы Саида Сахархизана и Матиаса Переса москвичи ответили автоголом Матиаса Переса и точным ударом Эль-Мехди Маухуба с пенальти.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Оренбург — Динамо 2:2
Голы: 1:0 Saharkhizan S. (20'), 1:1 Матиас Перес (65'), 1:2 Maouhoub E. (пенальти) (72'), 2:2 Матиас Перес (90+5') Оренбург: Андрей Малых, Данила Прохин, Данила Хотулёв, Матиас Перес, Максим Сидоров, Степан Оганесян, Иван Башич, Мохаммад Горбани, Брайан Мансилья, Moskvichev B., Saharkhizan S. Динамо: Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Луис Чавес, Битело, Хорхе Карраскаль, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Lunev A. Предупреждения: Андрей Малых (36'), Роберто Фернандес (50')
«Динамо» с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице. У «Оренбурга» шесть баллов и одиннадцатая строчка.