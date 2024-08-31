«Брентфорд» одолел «Саутгемптон» в матче АПЛ

Завершились три матча 3-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Брентфорд» всухую обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:1.

В составе хозяев дублем отметился Брайан Мбемо, который забил свои голы на 43-й и 65-й минутах встречи. Еще 1 гол записал на свой счет Йоан Висса на 69-й минуте.

Единственный гол у «Саутгемптона» забил Юкинари Сугавара на 90+5-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Саутгемптон 3:1 Голы: 1:0 Брайан Мбемо (43'), 2:0 Брайан Мбемо (65'), 3:0 Йоан Висса (69'), 3:1 Юкинари Сугавара (90 + 5') Брентфорд: Марк Флеккен, Кристоффер Аер (Мадс Роэрслев, 39'), Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Витали Янельт (Сепп ван ден Берг, 75'), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор, Миккель Дамсгор (Фабиу Карвалью, 82'), Брайан Мбемо, Йоан Висса, Кевин Шаде (Кин Льюис-Поттер, 75') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Кайл Уолкер-Питерс, Юкинари Сугавара, Джек Стивенс, Ян Беднарек, Тейлор Харвуд-Беллис (Tyler Dibling, 56'), Джо Арибо (Адам Лаллана, 82'), Флинн Даунс, Бен Бреретон, Адам Армстронг (Кэмерон Арчер, 46'), Will Smallbone (Матеуш Фернандеш, 46') Предупреждения: Тейлор Харвуд-Беллис (20'), Брайан Мбемо (29'), Этан Пиннок (73')

После этого матча «Брентфорд» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 6-ю очками в активе. «Саутгемптон» — на предпоследней 19-й позиции без набранных баллов.

В параллельном матче «Ипсвич» сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1).

Первый гол в этой встрече забили хозяева на 15-й минуте, отличился Лиам Делап. «Фулхэм» ответил голом Адама Траоре на 32-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ипсвич Таун — Фулхэм 1:1 Голы: 1:0 Лиам Дилап (15'), 1:1 Адама Траоре (32') Ипсвич Таун: Арьянет Мурич, Аксель Туанзебе, Люк Вулфенден, Джейкоб Гривз, Лейф Дэвис, Сэми Морси, Калвин Филлипс (Йенс-Люс Каюсте, 71'), Омари Хатчинсон, Самуэл Смодикс (Джек Кларк, 81'), Чидози Огбене (Конор Чаплин, 88'), Лиам Дилап (Ali Al-Hamadi, 81') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Исса Диоп, Кенни Тете, Эмиль Смит-Роу (Сандер Берге, 72'), Саша Лукич (Харрисон Рид, 87'), Андреас Перейра (Томас Кейрни, 87'), Родриго Мунис (Рауль Хименес, 79'), Алекс Айуоби (Гарри Уилсон, 87'), Адама Траоре Предупреждения: Сэми Морси (37'), Саша Лукич (51'), Энтони Робинсон (58'), Адама Траоре (78'), Ali Al-Hamadi (90 + 4')

«Ипсвич» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 1-м баллом, а «Фулхэм» располагается на 11-й позиции (4 очка).

Еще в одной встрече «Ноттингем Форест» разделил очки с «Вулверхэмптоном» (1:1).

У «красных» единственный гол забил Крис Вуд на 10-й минуте. Спустя всего 2 минуты «Вулверхэмптон» сумел сравнять счет, отличился Жан-Рикнер Беллегард.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Вулверхэмптон 1:1 Голы: 1:0 Крис Вуд (10'), 1:1 Жанрикне Беллегард (12') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Никола Миленкович, Мурилло, Ола Эйна, Эллиот Андерсон (Тайво Авонийи, 90'), Ибраим Сангаре (Райан Йейтс, 58'), Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои (Рамон Соса, 80'), Энтони Эланга (Жота Силва, 90'), Крис Вуд Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Райан Айт Нури (Хван Хи Чан, 61'), Нелсон Семеду (Мэтт Доэрти, 76'), Тоте Антонио Гомеш, Крэйг Доусон, Йерсон Москера, Жанрикне Беллегард (Гонсалу Гуэдеш, 75'), Марио Лемина, Жуан Гомес (Томми Дойл, 61'), Йёрген Странн Ларсен (Andre, 87'), Матеус Кунья Предупреждения: Жанрикне Беллегард (9'), Жуан Гомес (32'), Ибраим Сангаре (40'), Тоте Антонио Гомеш (45'), Марио Лемина (54'), Gary O'Neil (78'), Эллиот Андерсон (90 + 1'), Морган Гиббз-Уайт (90 + 10')

После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 5-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» — на 17-й строчке (1 балл).