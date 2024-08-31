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    «Атлетико» на чужом поле обыграл «Атлетик» в матче Примеры

    «Атлетик» Бильбао — «Атлетико»: счет матча 0:1, обзор голов

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    «Атлетико» минимально обыграл «Атлетик» из Бильбао (1:0) в матче 4-го тура испанской Примеры.

    Анхель Корреа — игрок «Атлетико»
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    Анхель Корреа — игрок «Атлетико»

    Единственный гол в этом матче забил нападающий «Атлетико» Анхель Корреа на 90+2-й минуте. Форвард вышел один на один с голкипером соперника и забил гол.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Атлетико 0:1
    Гол: 0:1 Анхель Корреа (90 + 2') Атлетик: Хулен Агирресабала, Иньиго Лекуэ, Даниэль Вивиан, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Андер Эррера (Mikel Jauregizar, 64'), Ойан Сансет (Unai Gomez, 81'), Иньяки Уильямс (Алехандро Беренгер, 71'), Нико Уильямс, Горка Гурусета (Альваро Джало, 64'), Benat Prados (Микель Весга, 64') Атлетико: Хуан Муссо, Рейнилду, Робен Ле Норман, Конор Галлахер (Родриго Де Пауль, 70'), Коке (Анхель Корреа, 88'), Пабло Барриос, Маркос Льоренте, Хулиан Альварес (Александр Сёрлот, 70'), Антуан Гризманн (Giuliano Simeone, 84'), Samuel Lino (Родриго Рикельме, 70'), Хосе Хименес Предупреждения: Нико Уильямс (15'), Йерай Альварес (34'), Ойан Сансет (35'), Коке (85')

    После этого матча «Атлетико» занимает 2-е место в таблице Примеры с 8-ю очками в активе. «Атлетик» из Бильбао — на 10-й позиции (4 балла).

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