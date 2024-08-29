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    Стало известно, кто покажет ближайшие матчи сборной России

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    Телеканал «Матч ТВ» получил права на показ ближайших товарищеских матчей сборной России по футболу.

    Данила Козлов
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    Данила Козлов

    Сборная России 5 сентября сыграет с Вьетнамом, а 7-го встретится с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

    «У сборной сейчас молодая и талантливая команда, за которой интересно следить, с кем бы она не играла.

    Валерий Карпин пока не объявил окончательный состав, но в расширенном списке есть много интригующих фамилий, таких как Козлов и Батраков — молодые звездочки, которые уже ярко проявили себя в Мир РПЛ.

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    • Уверен, что для них сыграть в футболке сборной России в этом турне будет особой мотивацией и честью», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

    В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: в первом команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), а во втором — Беларусь (4:0).

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