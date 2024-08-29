Стало известно, кто покажет ближайшие матчи сборной России

Телеканалполучил права на показ ближайших товарищеских матчей сборнойпо футболу.

Сборная России 5 сентября сыграет с Вьетнамом, а 7-го встретится с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

«У сборной сейчас молодая и талантливая команда, за которой интересно следить, с кем бы она не играла.

Валерий Карпин пока не объявил окончательный состав, но в расширенном списке есть много интригующих фамилий, таких как Козлов и Батраков — молодые звездочки, которые уже ярко проявили себя в Мир РПЛ.

Уверен, что для них сыграть в футболке сборной России в этом турне будет особой мотивацией и честью», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: в первом команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), а во втором — Беларусь (4:0).