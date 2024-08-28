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    Тонали рассказал, как лечился от игровой зависимости

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    Футболист «Ньюкасла» Сандро Тонали дал комментарий по поводу лечения от игровой зависимости.

    Сандро Тонали
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    Сандро Тонали

    «Разговоры очень помогают. В первые три месяца я встретил много людей, представителей обычных профессий, особенно в Ньюкасле, у которых была эта проблема, но они никогда не говорили об этом до сих пор. Они решили обратиться за помощью и перестать держать все в себе, когда моя проблема стала публичной. Это меня очень порадовало.

    Первый шаг — это способность говорить о том огромном грузе, который ты носишь внутри, о котором у тебя никогда не хватало смелости заговорить. У тебя есть эта огромная преграда. Беседа — это самый большой шаг к решению проблемы.

    Я в предвкушении, потому что чувствую себя новым игроком, новым приобретением. В прошлом сезоне я сыграл всего восемь матчей, и это было очень сложно для меня. Я рад быть здесь, в Ньюкасле, а не где-то еще, потому что у меня есть топ-команда, топ-фанаты, и я не могу дождаться возвращения на поле.

    Десять месяцев — это долгий срок, потому что футболист живет ради матчей. Все, кто работает в "Ньюкасле", всегда были рядом со мной с первого дня. Я ни разу не был один за эти 10 месяцев. Это очень важно. Мне было очень, очень трудно в октябре, ноябре и декабре. Сейчас я чувствую, что наступило новое время. Это новый этап моей жизни.

    Нет ни одного человека, который не поддержал бы меня — то же самое с фанатами. Они дарили мне ту же любовь, которую подарили бы, если бы я был здесь 10 лет. Это заставило меня понять, кто такие болельщики "Ньюкасла". Не думаю, что такое можно найти в другом городе. Я много об этом думал.

    Эдди Хау был моим первым другом в Ньюкасле. Я говорил с ним каждый день на протяжении 10 месяцев. Также на первую игру, в которой я не мог играть, против "Вулверхэмптона", я поехал с командой. Бруно и Жоэлинтон помогали мне всю ночь перед игрой. Они были рядом со мной. Они отличные люди. Я хочу поблагодарить своего тренера, команду и фанатов», — цитирует Тонали Daily Mail.

    Отметим, что Тонали уже отбыл 10-месячную дисквалификацию и может помочь «Ньюкаслу» в ближайшем матче.

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