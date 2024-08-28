«Динамо» — «Крылья Советов»: счет матча 5:1, обзор голов

Первый гол «Динамо» забило уже на 9-й минуте встречи. Отличился нападающий команды Денис Боков.
На 21-й минуте 17-летний полузащитник «бело-голубых» Виктор Окишор удвоил преимущество своей команды — 2:0.
На 42-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо». Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.
В концовке 1-го тайма, на 45+1-й минуте «Динамо» возвращает свое преимущество в 2 мяча. Дубль оформил молодой игрок «бело-голубых» Виктор Окишор.
Во 2-м отрезке матча «Динамо» забило еще 2 гола. Сначала Ярослав Гладышев на 57-й минуте сделал счет разгромным — 4:1, а на 83-й минуте Денис Макаров установил окончательный результат — 5:1.
После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в группе А Кубка России с 6-ю баллами в копилке. «Крылья Советов» — на последней 4-й позиции без набранных очков.