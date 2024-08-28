«Динамо» — «Крылья Советов»: счет матча 5:1, обзор голов

на своем поле разгромило(5:1) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

Первый гол «Динамо» забило уже на 9-й минуте встречи. Отличился нападающий команды Денис Боков.

На 21-й минуте 17-летний полузащитник «бело-голубых» Виктор Окишор удвоил преимущество своей команды — 2:0.

На 42-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо». Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

В концовке 1-го тайма, на 45+1-й минуте «Динамо» возвращает свое преимущество в 2 мяча. Дубль оформил молодой игрок «бело-голубых» Виктор Окишор.

Во 2-м отрезке матча «Динамо» забило еще 2 гола. Сначала Ярослав Гладышев на 57-й минуте сделал счет разгромным — 4:1, а на 83-й минуте Денис Макаров установил окончательный результат — 5:1.

Футбол. Россия. Кубок. Группа A Динамо — Крылья Советов 5:1 Голы: 1:0 Bokov D. (9'), 2:0 Okishor V. (21'), 2:1 Фернандо Костанца (пенальти) (42'), 3:1 Okishor V. (45+1'), 4:1 Ярослав Гладышев (58'), : (77'), 5:1 Даниэль Мишкич (83') Динамо: Игорь Лещук, Станислав Бессмертный, Роберто Фернандес, Иван Лепский, Николас Маричал, Луис Чавес, Лука Гагнидзе, Даниэль Мишкич, Дмитрий Скопинцев, Okishor V., Bokov D. Крылья Советов: Богдан Овсянников, Кирилл Печенин, Фернандо Костанца, Илья Грибакин, Илья Гапонов, Денис Якуба, Максим Витюгов, Игорь Дмитриев, Иван Олейников, Владислав Шитов, Babaev U. Предупреждение: Роберто Фернандес (56')

После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в группе А Кубка России с 6-ю баллами в копилке. «Крылья Советов» — на последней 4-й позиции без набранных очков.