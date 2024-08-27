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    Александр Ерохин«Акрон» — «Зенит». Онлайн
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    «Зенит» объявил о переходе аргентинца Гонду

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    «Зенит» сообщил о подписании нападающего «Архентинос Хуниорс» Лусиано Гонду.

    Лусиано Гонду
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    Лусиано Гонду

    «Сине-бело-голубые и футбольный клуб "Архентинос Хуниорс" достигли договоренности о переходе аргентинского нападающего.

    Соглашение с футболистом рассчитано на 4 года с возможностью продления еще на один сезон», — говорится в заявлении санкт-петербургского клуба.

    Также стало известно, что Гонду уже находится в расположении «Зенита».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Гондоу в 10 миллионов евро.

    Напомним, на прошлой неделе французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор перешел в английский «Сандерленд».

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