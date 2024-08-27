«Зенит» объявил о переходе аргентинца Гонду

сообщил о подписании нападающего «Архентинос Хуниорс»

«Сине-бело-голубые и футбольный клуб "Архентинос Хуниорс" достигли договоренности о переходе аргентинского нападающего.

Соглашение с футболистом рассчитано на 4 года с возможностью продления еще на один сезон», — говорится в заявлении санкт-петербургского клуба.

Также стало известно, что Гонду уже находится в расположении «Зенита».

Transfermarkt оценивает стоимость Гондоу в 10 миллионов евро.

Напомним, на прошлой неделе французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор перешел в английский «Сандерленд».