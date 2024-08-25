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    «Крылья Советов» — «Пари НН». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН»

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    «Крылья Советов» на своем поле сыграют с «Пари НН» в 6-м туре чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Крылья Советов»

    Команда из Самары находится на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 3 очка в 5-ти турах. На счету «Крыльев Советов» одна победа и три поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 3:11.

    Подопечные Игоря Осинькина одержали одну победу в семи матчах с начала сезона, включая игры Кубка России. В прошлом туре РПЛ самарцы минимально уступили в гостях московскому «Динамо» (0:1). До этого «Крылья Советов» впервые победили в чемпионате, обыграв дома «Факел» (2:0), прервав тем самым серию из трех четырех поражений подряд.

    «Пари НН»

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    «Пари НН» набрал 6 очков в 5-ти матчах, расположившись на 9-м месте в турнирной таблице. На счету нижегородской команды две победы и три поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 5:9.

    На прошлых выходных подопечные Саши Илича проиграли в третий раз в сезоне, уступив на выезде «Краснодару» (1:2). До этого «Пари НН» остался ни с чем в домашних матчах с «Рубином» (2:4) и ЦСКА (0:3). Махачкалинское «Динамо» и «Химки» нижегородцы победили с одинаковым счетом 1:0.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ «Пари НН» дома обыграл соперника со счетом 2:0, а в Самаре команды не смогли выявить победителя (1:1).

    Всего в 12-ти очных матчах на счету «Крыльев Советов» 6 побед, «Пари НН» оказался сильнее в 3-х случаях и еще 3 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Пари НН» с коэффициентом 2.20.

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