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    Смогут ли «Крылья» одержать драгоценную победу?

    «Крылья Советов» — «Пари НН». Прогноз и ставка (к. 2.20) на РПЛ 25 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Пари НН»
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    Игорь Дмитриев — игрок «Крыльев Советов»
    25 августа в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Крылья Советов» и «Пари НН». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Августа 2024 года

    Крылья Советов

  • Самара
    •  Крылья Советов 15:00 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Команда провалила старт нынешнего сезона. «Крылья Советов» после 5-и туров занимает только 14-е место в таблице РПЛ с 3 очками в активе.

    Стоит отметить, что все очки в нынешнем сезоне самарцы набрали на своем поле. К тому же, «Крылья Советов» забили мало голов на старте сезона (3 мяча).

    Крылья Советов — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ самарцы проиграли «Динамо» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 75-й минуте. До этого «Крылья Советов» уступили «Спартаку» (0:3).

    В последних 5-и матчах во всех турнирах команда выиграла только у «Факела» (2:0) и 4 раза проиграла. За этот период «Крылья Советов» пропустили 8 голов при 2-х забитых.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: Богдан Овсянников и Амар Рахманович (у обоих — травмы).

    Состояние команды: В последнем матче против «Динамо» (0:1) «Крылья Советов» не выглядели безнадежно. Команда навязала борьбу топ-клубу РПЛ. Кажется, в следующих встречах самарцы будут только прогрессировать.

    В последней очной встрече против «Крылья Советов» сыграли вничью с «Пари НН» (1:1), упустив победу на 77-й минуте.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: Команда занимает 9-ю строчку в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе после 5-и туров.

    Половину баллов «Пари НН» набрал именно на чужом поле (3 балла из 6-и). Один из главных минусов нижегородцев — оборона. За 5 встреч команда пропустила 9 голов.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке «Пари НН» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 80-й минуте. Матчем ранее команда проиграла ЦСКА в серии пенальти в рамках Кубка России.

    За последние 5 встреч во всех турнирах «Пари НН» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда забила 5 голов при 7-и пропущенных.

    Не сыграют: Мамаду Маига и Константин Марадишвили (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: «Пари НН» не очень удачно выступает на старте сезона. Команде очень помогла серия из 2-х побед подряд над «Динамо» Махачкала (1:0) и «Химками» (1:0).

    Последний раз «Пари НН» обыгрывал «Крыльев Советов» в октябре прошлого года со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

    Статистика для ставок

    • В 4-х из 5-и последних матчей «Крылья Советов» не забивали ни одного гола

    • «Крылья Советов» ни разу не обыгрывал «Пари НН» в последних 3-х очных встречах (2 поражения и 1 ничья)

    • В последних 5-и матчах «Пари НН» забивает минимум 1 гол за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.45, а победа «Пари НН» — в 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.40 и 1.60.

    Прогноз: Матч получится упорным, обе команды будут бороться до последнего. Прогнозируем, что как минимум по одному разу «Крылья» и «Пари НН» забьют гол.

    Ставка: Обе забьют за 2.20.

    Прогноз: Можно предположить, что «Крылья Советов» все-таки одержат очень важную победу на своем поле.

    Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 1.93.

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    «Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 25.08.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Крылья» одержать драгоценную победу?
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