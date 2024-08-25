25 августа в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Крылья Советов» и «Пари НН». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Команда провалила старт нынешнего сезона. «Крылья Советов» после 5-и туров занимает только 14-е место в таблице РПЛ с 3 очками в активе.

Стоит отметить, что все очки в нынешнем сезоне самарцы набрали на своем поле. К тому же, «Крылья Советов» забили мало голов на старте сезона (3 мяча).

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ самарцы проиграли «Динамо» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 75-й минуте. До этого «Крылья Советов» уступили «Спартаку» (0:3).

В последних 5-и матчах во всех турнирах команда выиграла только у «Факела» (2:0) и 4 раза проиграла. За этот период «Крылья Советов» пропустили 8 голов при 2-х забитых.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: Богдан Овсянников и Амар Рахманович (у обоих — травмы).

Состояние команды: В последнем матче против «Динамо» (0:1) «Крылья Советов» не выглядели безнадежно. Команда навязала борьбу топ-клубу РПЛ. Кажется, в следующих встречах самарцы будут только прогрессировать.

В последней очной встрече против «Крылья Советов» сыграли вничью с «Пари НН» (1:1), упустив победу на 77-й минуте.

«Пари НН»

Турнирное положение: Команда занимает 9-ю строчку в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе после 5-и туров.

Половину баллов «Пари НН» набрал именно на чужом поле (3 балла из 6-и). Один из главных минусов нижегородцев — оборона. За 5 встреч команда пропустила 9 голов.

Последние матчи: В прошлом поединке «Пари НН» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 80-й минуте. Матчем ранее команда проиграла ЦСКА в серии пенальти в рамках Кубка России.

За последние 5 встреч во всех турнирах «Пари НН» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда забила 5 голов при 7-и пропущенных.

Не сыграют: Мамаду Маига и Константин Марадишвили (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Пари НН» не очень удачно выступает на старте сезона. Команде очень помогла серия из 2-х побед подряд над «Динамо» Махачкала (1:0) и «Химками» (1:0).

Последний раз «Пари НН» обыгрывал «Крыльев Советов» в октябре прошлого года со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

Статистика для ставок

В 4-х из 5-и последних матчей «Крылья Советов» не забивали ни одного гола

«Крылья Советов» ни разу не обыгрывал «Пари НН» в последних 3-х очных встречах (2 поражения и 1 ничья)

В последних 5-и матчах «Пари НН» забивает минимум 1 гол за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.45, а победа «Пари НН» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.40 и 1.60.

Прогноз: Матч получится упорным, обе команды будут бороться до последнего. Прогнозируем, что как минимум по одному разу «Крылья» и «Пари НН» забьют гол.

Ставка: Обе забьют за 2.20.

Прогноз: Можно предположить, что «Крылья Советов» все-таки одержат очень важную победу на своем поле.

Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 1.93.