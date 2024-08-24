Сегодня в Санкт-Петербурге состоится центральный матч 6-го тура чемпионата России — «Зенит» против «Спартака». Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Зенит»

«Зенит» является единоличным лидером РПЛ, набрав 13 очков в 5-ти матчах. На счету действующих чемпионов России четыре победы и одна ничья с разницей забитых и пропущенных мячей 15:1.

Команда из Санкт-Петербурга впервые потеряла очки в прошлом туре с «Химками» (1:1), уйдя от поражения на 88-й минуте благодаря голу Мостового. До этого «сине-бело-голубые» одержали четыре победы кряду, не пропустив ни разу. Петербуржцы последовательно обыграли «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Ростов» (5:0) и московское «Динамо» (1:0).

Также «Зенит» одержал победы в обоих матчах на старте группового этапа Кубка России, возглавив свой квартет.

«Спартак»

«Спартак» набрал 10 очков в 4-х матчах и на данный момент идет четвертым в турнирной таблице РПЛ. На счету «красно-белых» три победы, ничья и поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 9:3.

Подопечные Деяна Станковича не проигрывают на протяжении шести матчей подряд во всех турнирах. В трех крайних турах РПЛ «Спартак» ни разу не пропустил, одержав при этом две крупные победы по 3:0 над «Крыльями Советов» и «Факелом». Между этими матчами «красно-белые» сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

В Кубке России «Спартак» очков пока не терял. В двух первых турах коллектив Станковича разгромил московское «Динамо» и «Крылья Советов» с одинаковым счетом 3:0.

Личные встречи

В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» в гостях обыграл соперника со счетом 3:1, а Санкт-Петербурге команды сыграли в нулевую ничью.

Всего в 10-ти последних матчах на счету «Зенита» 6 побед, «Спартак» оказался сильнее в одном случае и 3 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 3.85.