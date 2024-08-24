ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Зенит» — «Спартак». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Спартак
    Вся лентаСамое главное
    Александр Рязанцев«В "Зенит" переходил, чтобы уехать в Европу». Александр Рязанцев — о сочувствии судьям, симпатии к Саутгейту и нелюбви к VAR Роберт Левандовский«Барселона» — «Атлетик». Онлайн Матео Кассьерра«Зенит» — «Спартак». Онлайн
    Все новости спорта
    Матео Кассьерра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Кассьерра
    Сегодня в Санкт-Петербурге состоится центральный матч 6-го тура чемпионата России — «Зенит» против «Спартака». Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Зенит»

    «Зенит» является единоличным лидером РПЛ, набрав 13 очков в 5-ти матчах. На счету действующих чемпионов России четыре победы и одна ничья с разницей забитых и пропущенных мячей 15:1.

    Команда из Санкт-Петербурга впервые потеряла очки в прошлом туре с «Химками» (1:1), уйдя от поражения на 88-й минуте благодаря голу Мостового. До этого «сине-бело-голубые» одержали четыре победы кряду, не пропустив ни разу. Петербуржцы последовательно обыграли «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Ростов» (5:0) и московское «Динамо» (1:0).

    Также «Зенит» одержал победы в обоих матчах на старте группового этапа Кубка России, возглавив свой квартет.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Спартак»

    «Спартак» набрал 10 очков в 4-х матчах и на данный момент идет четвертым в турнирной таблице РПЛ. На счету «красно-белых» три победы, ничья и поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 9:3.

    Подопечные Деяна Станковича не проигрывают на протяжении шести матчей подряд во всех турнирах. В трех крайних турах РПЛ «Спартак» ни разу не пропустил, одержав при этом две крупные победы по 3:0 над «Крыльями Советов» и «Факелом». Между этими матчами «красно-белые» сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

    В Кубке России «Спартак» очков пока не терял. В двух первых турах коллектив Станковича разгромил московское «Динамо» и «Крылья Советов» с одинаковым счетом 3:0.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» в гостях обыграл соперника со счетом 3:1, а Санкт-Петербурге команды сыграли в нулевую ничью.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «Зенита» 6 побед, «Спартак» оказался сильнее в одном случае и 3 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 3.85.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Интер — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры