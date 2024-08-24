Зенит
Спартак
«Зенит»
Турнирное положение: питерцы продолжают быть главными претендентами на чемпионский титул.
Команда из Санкт-Петербурга имеет в своем активе 13 очков и лидирует в турнирной таблице.
Зенит — Спартак: коэффициенты букмекеров
Питерский коллектив смог 15 раз поразить ворота соперника и 1 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлом туре сине-бело-голубые впервые потеряли очки, сыграв вничью с «Химками» (1:1).
До этого коллектив с берегов Невы обыграл «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Ростов» (5:0) и «Динамо» (1:0).
Также действующие чемпионы России дважды победили в Кубке страны — «Факел» (3:0) и «Рубин» (1:0).
Не сыграют: не выйдут на поле травмированные Вендел, Максим Глушенков, Педро, Ильзат Ахметов и Родригао.
Состояние команды: подопечные Сергея Семака, как и всегда, находятся в потрясающей форме. «Зенит» показывает отличный футбол и по праву занимает первое место.
В этой игре у «Зенита» существенные потери с составом, поэтому нужно будет посмотреть, как справится с этим команда.
«Спартак»
Турнирное положение: «красно-белые» также являются одними из претендентов на самые высокие места.
В настоящий момент «народная команда» имеет в своем активе 10 очков и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.
Команда из столицы России забила девять мячей. А вот в воротах столичного коллектива побывало три мяча.
Последние матчи: в прошлом туре москвичи переиграли «Факел» (3:0).
До этого московская команда проиграла «Оренбурга» (0:2), выиграла у «Химок» (3:1) и «Крыльев Советов» (3:0), а также сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).
В Кубке страны коллектив из Москвы разгромил «Динамо» (3:0) и «Крылья Советов» (3:0).
Не сыграют: под вопросом выход на поле только Романа Зобнина.
Состояние команды: нынче «Спартак» показывает отличный футбол, а Деян Станкович смог создать отличную атмосферу в команды.
Новички коллектива отлично влились в клуб и показывают прекрасную игру. Не зря многие эксперты называют именно «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне.
Статистика для ставок
- «Зенит» не проигрывает в 12 официальных матчах подряд
- Беспроигрышная серия «Спартака» составляет 6 матчей
- В прошлом сезоне один раз победил «Зенит» и один раз команды сыграли вничью
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.85, а победа «Спартака» — в 4.10.
ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.
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Прогноз: учитывая потери зенитовцев, шансы команда видятся примерно равными и думается, что все вполне может завершится вничью.
Ставка: ничья за 3.85.
Прогноз: также думается, что команды могут не пробить тотал, поскольку игра будет упорной и команды будут бояться допустить ошибку.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.