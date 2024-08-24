ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Байер»Интрига жива. Чего ждать от нового сезона Бундеслиги? Жоау Феликс снова в «Челси»Покупки наугад. «Челси» до сих пор не знает, как построить работающую команду Янник СиннерГрандиозный скандал в теннисе. Синнер попался на допинге, но избежал дисквалификации
  • 23:53
    • Гол Нкунку помог «Челси» обыграть «Серветт» в квалификации ЛК
  • 23:40
    • «Динамо» Минск проиграло «Андерлехту», «Аякс» разгромил «Ягеллонию»
  • 20:15
    • Определились соперники российских теннисистов в первом круге US Open
  • 19:51
    • Потапова разгромила Богдан в четвертьфинале турнира в Кливленде
  • 23:04
    • «Фиорентина» сыграла вничью с «Академией Пушкаша» в матче ЛК
  • 22:55
    • «Бетис» в гостях обыграл «Кривбасс» в матче Лиги конференций
  • 21:25
    • «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками
    Все новости спорта

    Смогут ли «Зенит» и «Спартак» выявить сильнейшего?

    Зенит — Спартак: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 3.85. 24/08/2024 в 17:30

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Спартак Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит» — «Спартак»
    24 августа в шестом туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Спартак». Начало встречи — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Августа 2024 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 17:30 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: питерцы продолжают быть главными претендентами на чемпионский титул.

    Команда из Санкт-Петербурга имеет в своем активе 13 очков и лидирует в турнирной таблице.

    Зенит — Спартак: коэффициенты букмекеров

    Питерский коллектив смог 15 раз поразить ворота соперника и 1 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре сине-бело-голубые впервые потеряли очки, сыграв вничью с «Химками» (1:1).

    До этого коллектив с берегов Невы обыграл «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Ростов» (5:0) и «Динамо» (1:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Также действующие чемпионы России дважды победили в Кубке страны — «Факел» (3:0) и «Рубин» (1:0).

    Не сыграют: не выйдут на поле травмированные Вендел, Максим Глушенков, Педро, Ильзат Ахметов и Родригао.

    Состояние команды: подопечные Сергея Семака, как и всегда, находятся в потрясающей форме. «Зенит» показывает отличный футбол и по праву занимает первое место.

    В этой игре у «Зенита» существенные потери с составом, поэтому нужно будет посмотреть, как справится с этим команда.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «красно-белые» также являются одними из претендентов на самые высокие места.

    В настоящий момент «народная команда» имеет в своем активе 10 очков и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.

  • РПЛ. «Зенит» потерял первые очки, но сохранил 1 место
  • Итоги 5-го тура чемпионата России по футболу
  • 21/08/2024

    • Команда из столицы России забила девять мячей. А вот в воротах столичного коллектива побывало три мяча.

    Последние матчи: в прошлом туре москвичи переиграли «Факел» (3:0).

    До этого московская команда проиграла «Оренбурга» (0:2), выиграла у «Химок» (3:1) и «Крыльев Советов» (3:0), а также сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).

    В Кубке страны коллектив из Москвы разгромил «Динамо» (3:0) и «Крылья Советов» (3:0).

    Не сыграют: под вопросом выход на поле только Романа Зобнина.

    Состояние команды: нынче «Спартак» показывает отличный футбол, а Деян Станкович смог создать отличную атмосферу в команды.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Новички коллектива отлично влились в клуб и показывают прекрасную игру. Не зря многие эксперты называют именно «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» не проигрывает в 12 официальных матчах подряд

    • Беспроигрышная серия «Спартака» составляет 6 матчей

    • В прошлом сезоне один раз победил «Зенит» и один раз команды сыграли вничью

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.85, а победа «Спартака» — в 4.10.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Прогноз: учитывая потери зенитовцев, шансы команда видятся примерно равными и думается, что все вполне может завершится вничью.

    Ставка: ничья за 3.85.

    Прогноз: также думается, что команды могут не пробить тотал, поскольку игра будет упорной и команды будут бояться допустить ошибку.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.26
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Тюмень — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ганновер — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вартанян — Грозин
  • Бои
  • Сегодня в 19:40
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сельта — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Гезтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия М — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.50
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Фаренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Зенит» — «Спартак». Ставки (к. 3.85) и прогноз на футбол, РПЛ, 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.85
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры