24 августа в шестом туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Спартак». Начало встречи — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: питерцы продолжают быть главными претендентами на чемпионский титул.

Команда из Санкт-Петербурга имеет в своем активе 13 очков и лидирует в турнирной таблице.

Питерский коллектив смог 15 раз поразить ворота соперника и 1 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре сине-бело-голубые впервые потеряли очки, сыграв вничью с «Химками» (1:1).

До этого коллектив с берегов Невы обыграл «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Ростов» (5:0) и «Динамо» (1:0).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Также действующие чемпионы России дважды победили в Кубке страны — «Факел» (3:0) и «Рубин» (1:0).

Не сыграют: не выйдут на поле травмированные Вендел, Максим Глушенков, Педро, Ильзат Ахметов и Родригао.

Состояние команды: подопечные Сергея Семака, как и всегда, находятся в потрясающей форме. «Зенит» показывает отличный футбол и по праву занимает первое место.

В этой игре у «Зенита» существенные потери с составом, поэтому нужно будет посмотреть, как справится с этим команда.

«Спартак»

Турнирное положение: «красно-белые» также являются одними из претендентов на самые высокие места.

В настоящий момент «народная команда» имеет в своем активе 10 очков и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.

Команда из столицы России забила девять мячей. А вот в воротах столичного коллектива побывало три мяча.

Последние матчи: в прошлом туре москвичи переиграли «Факел» (3:0).

До этого московская команда проиграла «Оренбурга» (0:2), выиграла у «Химок» (3:1) и «Крыльев Советов» (3:0), а также сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).

В Кубке страны коллектив из Москвы разгромил «Динамо» (3:0) и «Крылья Советов» (3:0).

Не сыграют: под вопросом выход на поле только Романа Зобнина.

Состояние команды: нынче «Спартак» показывает отличный футбол, а Деян Станкович смог создать отличную атмосферу в команды.

Новички коллектива отлично влились в клуб и показывают прекрасную игру. Не зря многие эксперты называют именно «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне.

Статистика для ставок

«Зенит» не проигрывает в 12 официальных матчах подряд

Беспроигрышная серия «Спартака» составляет 6 матчей

В прошлом сезоне один раз победил «Зенит» и один раз команды сыграли вничью

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.85, а победа «Спартака» — в 4.10.

ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

Прогноз: учитывая потери зенитовцев, шансы команда видятся примерно равными и думается, что все вполне может завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.85.

Прогноз: также думается, что команды могут не пробить тотал, поскольку игра будет упорной и команды будут бояться допустить ошибку.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.