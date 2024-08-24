«Барселона» — «Атлетик»: счет матча 2:1, обзор голов

одолела(2:1) в матче 2-го тура испанской Примеры.

Первый гол «сине-гранатовые» забили на 24-й минуте. Нападающий команды Ламин Ямаль решил ударить со средней дистанции и не прогадал. Мяч после рикошета оказался в воротах — 1:0.

На 42-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Барселоны». Полузащитник «Атлетика» Ойан Сансет успешно реализовал одиннадцатиметровый — 1:1.

На 75-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский забил победный гол для своей команды. Игрок подобрал мяч у ворот соперника и забил в пустой угол — 2:1.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Атлетик 2:1 Голы: 1:0 Ламин Ямал (24'), 1:1 Ойан Сансет (пенальти) (42'), 2:1 Роберт Левандовски (75') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Алекс Бальде (G.Martin, 90'), Педри, Ламин Ямал (Пау Виктор, 90'), Рафаэл Диас, Ферран Торрес (Фермин Лопес, 64'), Роберт Левандовски, Marc Bernal (Эрик Гарсия, 83') Атлетик: Юри Берчиче, Даниэль Вивиан, Йерай Альварес, Иньиго Лекуэ, Ойан Сансет (Unai Gomez, 63'), Микель Весга (Mikel Jauregizar, 63'), Иньяки Уильямс (Горка Гурусета, 79'), Нико Уильямс, Алехандро Беренгер (Malcom Adu Ares, 72'), Benat Prados (Андер Эррера, 79'), Alex Padilla Предупреждения: Йерай Альварес (38'), Пау Кубарси (41'), Marc Bernal (49'), Алехандро Беренгер (56'), Роберт Левандовски (85'), Иньиго Лекуэ (88'), Андер Эррера (90 + 7'), Mikel Jauregizar (90 + 7'), Фермин Лопес (90 + 8')

После этого матча «Барселона» занимает 2-е место в таблице Примеры с 6-ю очками в активе. «Атлетик» — на 15-й позиции (1 балл).