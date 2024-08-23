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    Павлюченко: Если «Спартак» хочет чемпионство, то должен цепляться за очки в матче с «Зенитом»

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    Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мыслями перед матчем 6-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «красно-белыми».

    Роман Павлюченко
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    Роман Павлюченко

    «У "Зенита" скамейка запасных настолько хороша, что Семак точно найдет замену травмированным игрокам. Им будет тяжело. Но на скамейке сидят футболисты, которые готовы показать себя.

    Матч "Зенит" — "Спартак" — это дерби двух городов. Это всегда интересно. Обе команды хорошо стартовали в РПЛ, они в хорошем эмоциональной состоянии. Если "Спартак" ставит себе целью чемпионство, то должен цепляться за очки в Санкт-Петербурге», — сказал Павлюченко СЭ.

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    • Напомним, что матч 6-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 24-го августа в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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