Павлюченко: Если «Спартак» хочет чемпионство, то должен цепляться за очки в матче с «Зенитом»

Экс-нападающийподелился мыслями перед матчем 6-го тура российской Премьер-лиги междуи «красно-белыми».

«У "Зенита" скамейка запасных настолько хороша, что Семак точно найдет замену травмированным игрокам. Им будет тяжело. Но на скамейке сидят футболисты, которые готовы показать себя.

Матч "Зенит" — "Спартак" — это дерби двух городов. Это всегда интересно. Обе команды хорошо стартовали в РПЛ, они в хорошем эмоциональной состоянии. Если "Спартак" ставит себе целью чемпионство, то должен цепляться за очки в Санкт-Петербурге», — сказал Павлюченко СЭ.

Напомним, что матч 6-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 24-го августа в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.