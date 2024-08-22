Павлюченко про Соболева: Думаю, в ближайшее время мы его где-то увидим

Бывший футболиствысказался о нападающем, который сейчас отстранен от игр и тренировок в составе «красно-белых».

«Мне без разницы, куда перейдет Соболев. Главное, чтобы такой футболист играл. Он сейчас не участвует в официальных играх, а РПЛ вовсю идет. За таким нападающим приятно наблюдать.

Жалко, что такая ситуация произошла, такое бывает в футболе. Думаю, в ближайшее время мы его где-то увидим. Главное — это играть, и неважно где: в "Зените", "Динамо", "Спартаке" или в другом клубе. Карьера же идет», — сказал Павлюченко СЭ.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» и «Спартак» возобновили переговоры по поводу возможного трансфера Соболева.