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    Павлюченко про Соболева: Думаю, в ближайшее время мы его где-то увидим

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    Бывший футболист «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве, который сейчас отстранен от игр и тренировок в составе «красно-белых».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Мне без разницы, куда перейдет Соболев. Главное, чтобы такой футболист играл. Он сейчас не участвует в официальных играх, а РПЛ вовсю идет. За таким нападающим приятно наблюдать.

    Жалко, что такая ситуация произошла, такое бывает в футболе. Думаю, в ближайшее время мы его где-то увидим. Главное — это играть, и неважно где: в "Зените", "Динамо", "Спартаке" или в другом клубе. Карьера же идет», — сказал Павлюченко СЭ.

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