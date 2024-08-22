«Наполи» и «Брайтон» согласовали трансфер Гилмора

Билли Гилмор Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.
«Наполи» заплатит за Гилмора 17-18 миллионов евро с учетом бонусов.
Источник отмечается, что официально о переходе шотландского футболиста в неаполитанский клуб будет объявлено в начале следующей недели.
Transfermarkt оценивает стоимость Гилмора в 18 миллионов евро.
Напомним, ранее сообщалось, что «Наполи» также заинтересован в переходе еще одного футболиста сборной Шотландии — Скотта Мактоминея из «Манчестер Юнайтед».