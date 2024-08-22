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    • «Наполи» и «Брайтон» согласовали трансфер Гилмора
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    «Наполи» и «Брайтон» согласовали трансфер Гилмора

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    Очередным новичком «Наполи» этим летом станет полузащитник «Брайтона» Билли Гилмор.

    Билли Гилмор
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    Билли Гилмор

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

    «Наполи» заплатит за Гилмора 17-18 миллионов евро с учетом бонусов.

    Источник отмечается, что официально о переходе шотландского футболиста в неаполитанский клуб будет объявлено в начале следующей недели.

    Transfermarkt оценивает стоимость Гилмора в 18 миллионов евро.

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    • Напомним, ранее сообщалось, что «Наполи» также заинтересован в переходе еще одного футболиста сборной Шотландии — Скотта Мактоминея из «Манчестер Юнайтед».

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