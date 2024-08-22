«Наполи» и «Брайтон» согласовали трансфер Гилмора

Очередным новичкомэтим летом станет полузащитник «Брайтона»

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

«Наполи» заплатит за Гилмора 17-18 миллионов евро с учетом бонусов.

Источник отмечается, что официально о переходе шотландского футболиста в неаполитанский клуб будет объявлено в начале следующей недели.

Transfermarkt оценивает стоимость Гилмора в 18 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что «Наполи» также заинтересован в переходе еще одного футболиста сборной Шотландии — Скотта Мактоминея из «Манчестер Юнайтед».